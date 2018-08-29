台北》蔣萬安陪李柏毅登記 巧遇姚文智

2018年08月29日 11:27 中時 張立勳

力拚連任的北市大安、文山區議員簡舒培（左三）29日抱著小孩到選委會登記，盼未來4年要繼續為市民爭取平價幼托。（張立勳攝）

年底9合1大選登記第3天，民進黨台北市長參選人姚文智早上10時登記，恰巧遇到國民黨立委蔣萬安陪同大安、文山議員參選人李柏毅登記，李柏毅團隊在現場大喊「國民黨勝利」，讓姚陣營一陣尷尬。

姚文智進入北市選委會辦理參選登記，蔣萬安與李柏毅不久也到場，不少選務人員低調拿出手機偷拍，還有人笑稱蔣萬安、李柏毅組合的顏值，沒有參選人可以勝過。

蔣萬安說，因為擔任李柏毅競選辦公室主任委員，因為李是第一次登記有點緊張，特別抽空陪同，登記代表選戰正式起跑，他不但力挺李柏毅，向大家推薦李是很優秀的年輕人，他強調最後80幾天衝刺，國民黨北市長參選人丁守中聲勢有慢慢起來，非常有機會當選市長，也要全力相挺。

李柏毅表示，的確很緊張，所以希望有大人陪同，雖然每天都是好日子，但尊重家裡長輩的想法，所以選在今天登記，盼和蔣萬安一樣都順利當選。

至於碰到姚文智會不會尷尬？李柏毅說，不會尷尬，因為丁守中必勝，他希望年底國民黨提名的市長、議員、里長全壘打。

此外，大安、文山區議員簡舒培特地抱著2個小孩登記，簡舒培說，4年前，因為有各位的支持，才讓她有機會為民發聲、為民請命。

簡舒培說，肩負身為議員的使命與責任，接下來我將繼續爭取「平價幼托婦幼台北」、「暢行無礙友善台北」、「綠色運具低碳台北」、「多元生態永續台北」。

(中時 )