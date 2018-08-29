台北》蔣萬安陪李柏毅登記 巧遇姚文智

立委蔣萬安（右一）29日陪同北市大安、文山區議員參選人李柏毅（右二）到選委會登記參選，2人組合的顏值堪稱無人能比。（張立勳攝）

友善列印
中時
力拚連任的北市大安、文山區議員簡舒培（左三）29日抱著小孩到選委會登記，盼未來4年要繼續為市民爭取平價幼托。（張立勳攝）

年底9合1大選登記第3天，民進黨台北市長參選人姚文智早上10時登記，恰巧遇到國民黨立委蔣萬安陪同大安、文山議員參選人李柏毅登記，李柏毅團隊在現場大喊「國民黨勝利」，讓姚陣營一陣尷尬。

姚文智進入北市選委會辦理參選登記，蔣萬安與李柏毅不久也到場，不少選務人員低調拿出手機偷拍，還有人笑稱蔣萬安、李柏毅組合的顏值，沒有參選人可以勝過。

蔣萬安說，因為擔任李柏毅競選辦公室主任委員，因為李是第一次登記有點緊張，特別抽空陪同，登記代表選戰正式起跑，他不但力挺李柏毅，向大家推薦李是很優秀的年輕人，他強調最後80幾天衝刺，國民黨北市長參選人丁守中聲勢有慢慢起來，非常有機會當選市長，也要全力相挺。

李柏毅表示，的確很緊張，所以希望有大人陪同，雖然每天都是好日子，但尊重家裡長輩的想法，所以選在今天登記，盼和蔣萬安一樣都順利當選。

至於碰到姚文智會不會尷尬？李柏毅說，不會尷尬，因為丁守中必勝，他希望年底國民黨提名的市長、議員、里長全壘打。

此外，大安、文山區議員簡舒培特地抱著2個小孩登記，簡舒培說，4年前，因為有各位的支持，才讓她有機會為民發聲、為民請命。

簡舒培說，肩負身為議員的使命與責任，接下來我將繼續爭取「平價幼托婦幼台北」、「暢行無礙友善台北」、「綠色運具低碳台北」、「多元生態永續台北」。

(中時 )

台南》水患嚴重 高思博心情沉重… 台北》姚文智登記參選 粉碎換將…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。