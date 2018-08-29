塑膠貨幣大盜 北市刑大連逮兩組竊嫌

2018年08月29日 11:22 中時 謝明俊

台北市刑大肅竊組近日查獲兩組竊嫌，林姓竊嫌專門行竊他人金融卡盜領，警方查獲他時，身上起出4張他人金融卡，並查出他另涉嫌侵入北市中山區一家汽車保養廠行竊現金得手。另陳姓、賴姓兩名年僅23歲的青年，專門潛進醫院行竊病患家屬信用卡後盜刷，行竊地區以中部為主，犯案多起，警方循線逮捕兩嫌移送法辦。

市刑大肅竊組指出，警方最近破獲多起竊盜案，竊嫌行竊財物標的多由現金轉變為信用卡、悠遊卡等，這些竊嫌認為，僅竊取一張輕薄的信用卡，被害人較不易立即發現，竊嫌持竊得的信用卡再前往商店盜刷，購買如手機、電腦、金飾等高價商品，馬上可以變賣換取現金。

市刑大肅竊組專案人員是在日前查獲46歲的林姓竊盜通緝犯〔有竊盜、賭博、毒品等前科〕，從他身上皮夾內起獲他人的信用卡、金融卡、悠遊卡共4張。警方查出，林嫌曾於105年間竊取被害人提款卡，分57次至ATM盜領金額高達174萬元，警方研判這些來路不明的卡片，應是林嫌竊自其它民眾，正進一步擴大清查。

警方並依照林嫌被查獲時身上穿著，以影帶追人，比對出林嫌於107年6月間，連續在中山區新生北路汽車保養廠，以鐵片破壞電動鐵捲門開關盒，行竊保養廠內現金共5千元，林嫌在警詢中坦承不諱，由警方依竊盜罪嫌移送臺北地檢署偵辨。

另外，肅竊組幹員於107年8月上旬偵破多起醫院竊盜案，２３歲的陳姓犯嫌犯〔有竊盜、詐欺、毒品等前科〕夥同２４歲的賴姓嫌犯〔有賭博、竊盜等刑案資料〕，專門利用醫院管制鬆散出入方便，利用病患夜間休息時侵入病房，竊取病患或家屬皮夾內信用卡，得手後至商店盜刷購買電腦、手機、平板等3C商品，再變賣換取現金，被害人往往都是在收到信用卡刷卡通知時，才察覺皮夾內的信用卡遭竊，犯嫌行竊醫院遍及嘉義、台中、新竹，遭盜刷金額都以萬元起跳。

警方在此呼籲，信用卡、金融卡等塑膠貨幣因輕薄，遭竊或遺失時較不易察覺，民眾應妥善保管，若有提款、刷卡等密碼切勿設定生日等易遭猜中之數字，減少遭盜領盜刷之情事，若發現信用卡遭竊遭盜刷應立即向銀行止付掛失並報案，俾利警方即時蒐證及調閱監視器，保全證據以利偵破，保障市民財產安全。

(中時 )