為省500萬 中市府取消遲緩兒交通補助挨批

市議員邱素貞、翁美春、陳淑華、蕭隆澤（由左至右），今天為發展遲緩兒請命，爭取政府扶助不應取銷！（陳世宗攝）

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中時

台中市政府社會局規畫將取消13至18歲遲緩兒的交通補助，市議員陳淑華、翁美春、邱素貞、蕭隆澤29日在議會質詢時指出，取消遲緩兒交通補助只省下500萬元經費，光是市府在各區辦理說明會，經費都不止這些；難道要為了500萬元，卻讓這些弱勢家庭來罵市長。

台中市議會29日進行民政部分業務質詢。陳淑華說，所有遲緩兒童的父母需要花更多的心血時間的陪伴，也需要比常人更努力來教導；發展遲緩兒童是非常弱勢的一群，但是最近有13歲至18歲遲緩兒家長反映，市府將取消遲緩兒的交通補助。是否真有此事？為什麼以前有，現在卻要取消？

社會局長呂建德表示，對於遲緩兒的交通補助，中央補助1000元，台中再加碼補助3000元，但是依照相關的規定，遲緩兒補助只能到13歲；社會局目前正研議取消13至18歲遲緩兒的交通補助。

陳淑華說，取消交通補助，市府到底可以省下多少經費？呂建德回應，500萬元。陳淑華說，光是市府在各區辦理的座談會，經費都不只有這些。政府辦理社會救助，應該要用更體貼的心理去面對弱勢族群，遲緩兒的家長，更需要市府支持的力量。

翁美春議員表示，社會局做了很多的補助，有位媽媽長期低收入戶，但女兒最後大四的學費補助卻審核不通過，後來經過社會局協助後才繳清學費。社會局確實有在做事，但如果有困難也要盡心去解決。

邱素貞指出，市府在托老一條龍，以及托育一條龍政策都做得很好，既然是遲緩兒，而且還未成年，應該考慮都不用考慮，繼續補助；況且，對於市府每年近2000千億元預算而言，只是九牛一毛而已。

蕭隆澤議員強調，市府應該要將心比心，遲緩兒這三個字，就已經很明確了，還要考慮什麼，都應該給予補助。

(中時 )

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