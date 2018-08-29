沒放棄＋像6代機！Su-57裝備AI啟動全自動作戰

2018年08月29日 11:33 中時電子報 何宜玲

俄羅斯唯一的航空發動機製造商聯合發動機公司(UEC)，和俄羅斯國防出口公司都說Su-57匿蹤戰機的建造計畫其實還沒有被放棄。聯合發動機公司表示目前正在建造Su-57戰機。

俄羅斯最新的超音速匿蹤戰機Su-57未來將採用「全自動作戰模式」，計畫明年正式加入軍隊。根據航空消息人士說，裝備AI人工智慧模式，將會使Su-57更接近所謂的第6代戰機。

根據《今日俄羅斯》(RT)報導，俄羅斯官員日前表示，軍方已於6月底簽署了12架第5代Su-57戰機的合約，預計首架戰機將於明年正式加入俄國空軍。Su-57不但可以用來攻擊空中、地面和海上目標以外，它還可以應付敵軍的防空系統，並且用於遠程的偵察飛行用途。

報導說，俄羅斯最新的Su-57戰機將裝備AI人工智慧的控制系統，在戰鬥過程中採用「全自動模式」，這種全自動控制作戰系統將使Su-57比預期更像第6代戰機。

另據《防衛世界》(Defense World)報導，聯合發動機公司計畫為Su-57提供第2階段的發動機系統，具備超級巡航的功能，這也將構成飛機隱身能力的其中一部分。超級巡航是指Su-57戰機不需要後燃器，就能以超音速巡航，將為飛行任務帶來很大的好處。

報導指出，Su-57戰機擁有可以大幅減少雷達信號的內部武器系統、X波段主動電子掃描陣列雷達、使用AESA頻率的L波段雷達，以及紅外線搜索和跟蹤IRST系統。它的最高速度可達2馬赫。

(中時電子報)