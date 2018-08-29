沒放棄＋像6代機！Su-57裝備AI啟動全自動作戰

俄羅斯最新的第5代匿蹤戰機Su-57。(圖/俄羅斯國防部)

友善列印
中時電子報

俄羅斯唯一的航空發動機製造商聯合發動機公司(UEC)，和俄羅斯國防出口公司都說Su-57匿蹤戰機的建造計畫其實還沒有被放棄。聯合發動機公司表示目前正在建造Su-57戰機。

2戰結束70年！德仍發現拆除500公斤未爆彈

喬治上1年級！每學期25萬+必修芭蕾舞
人物》別了台灣的好友！美重量級參議員馬侃

俄羅斯最新的超音速匿蹤戰機Su-57未來將採用「全自動作戰模式」，計畫明年正式加入軍隊。根據航空消息人士說，裝備AI人工智慧模式，將會使Su-57更接近所謂的第6代戰機。

根據《今日俄羅斯》(RT)報導，俄羅斯官員日前表示，軍方已於6月底簽署了12架第5代Su-57戰機的合約，預計首架戰機將於明年正式加入俄國空軍。Su-57不但可以用來攻擊空中、地面和海上目標以外，它還可以應付敵軍的防空系統，並且用於遠程的偵察飛行用途。

報導說，俄羅斯最新的Su-57戰機將裝備AI人工智慧的控制系統，在戰鬥過程中採用「全自動模式」，這種全自動控制作戰系統將使Su-57比預期更像第6代戰機。

另據《防衛世界》(Defense World)報導，聯合發動機公司計畫為Su-57提供第2階段的發動機系統，具備超級巡航的功能，這也將構成飛機隱身能力的其中一部分。超級巡航是指Su-57戰機不需要後燃器，就能以超音速巡航，將為飛行任務帶來很大的好處。

報導指出，Su-57戰機擁有可以大幅減少雷達信號的內部武器系統、X波段主動電子掃描陣列雷達、使用AESA頻率的L波段雷達，以及紅外線搜索和跟蹤IRST系統。它的最高速度可達2馬赫。

(中時電子報)

文章來源：Russia’s 5th-gen Su-57 stealth fighter will have AI combat mode – report

2戰結束70年！德仍發現拆除500公… 俄冷戰後最大軍演9月登場 解放軍…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。