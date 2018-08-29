新竹》林為洲宣布退選 楊文科感謝：我們一起努力

楊文科29日上午召開記者會，對林為洲退選表示感謝。（莊旻靜攝）

友善列印
中時
楊文科29日開記者會，出示line對話，表示跟林為洲的互動。（莊旻靜攝）

國民黨上演團結大戲！原擬以無黨參選的國民黨籍立委林為洲，29日在立法院正式宣布退出新竹縣長選舉，國民黨提名的新竹縣長參選人楊文科同日召開記者會，不僅感謝對林為洲的成全，也親自致電林為洲，表示會向他請益，「我們一起努力」。

林為洲去年即宣布投身新竹縣長選舉，歷經初選全民調至直接提名楊文科的變化，林為洲一度擬脫黨參選，也在湖口鄉舉辦至少2場說明會，未料情勢在8月下旬出現變化，退選消息甚囂塵上，28日晚間曝光，29日林為洲即正式宣布退選，新竹縣長選舉再度出現變化，也被地方人士視為國民黨整合。

國民黨新竹縣黨部主委陳見賢對此表示感謝，也說「成功不必在我，功力必不唐捐」，指林為洲的退選以及期間所做的努力不會白費。

楊文科在記者會中表示，聽聞林為洲退選「非常感動」，因為林是「成全大局」，對於他的政策、願景會接納，未來「他在中央，我在地方一起打拚」，楊文科也表示，如果林有時間，他會立即拜訪、請益。楊文科指出，從初選到登記這段時間，對於林為洲和支持者所受的委屈，「我會一肩扛起」，期望一起努力打拚。

楊文科也說，這次能「成功整合」，要特別感謝三位前黨主席，馬英九朱立倫洪秀柱，還有前院長王金平、吳敦義、立法院黨團立委們，「讓我非常感動」，他也表示，「只要一起團結向前行，力量就非常大」，他期望，只要贏得2018選舉，2020重返執政，藍天再現。

(中時 )

台北》姚文智登記參選 粉碎換將… 台北》宣布不參選！林冠勳疑假車…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。