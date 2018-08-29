新竹》林為洲宣布退選 楊文科感謝：我們一起努力

2018年08月29日 11:29 中時 莊旻靜

楊文科29日開記者會，出示line對話，表示跟林為洲的互動。（莊旻靜攝）

國民黨上演團結大戲！原擬以無黨參選的國民黨籍立委林為洲，29日在立法院正式宣布退出新竹縣長選舉，國民黨提名的新竹縣長參選人楊文科同日召開記者會，不僅感謝對林為洲的成全，也親自致電林為洲，表示會向他請益，「我們一起努力」。

林為洲去年即宣布投身新竹縣長選舉，歷經初選全民調至直接提名楊文科的變化，林為洲一度擬脫黨參選，也在湖口鄉舉辦至少2場說明會，未料情勢在8月下旬出現變化，退選消息甚囂塵上，28日晚間曝光，29日林為洲即正式宣布退選，新竹縣長選舉再度出現變化，也被地方人士視為國民黨整合。

國民黨新竹縣黨部主委陳見賢對此表示感謝，也說「成功不必在我，功力必不唐捐」，指林為洲的退選以及期間所做的努力不會白費。

楊文科在記者會中表示，聽聞林為洲退選「非常感動」，因為林是「成全大局」，對於他的政策、願景會接納，未來「他在中央，我在地方一起打拚」，楊文科也表示，如果林有時間，他會立即拜訪、請益。楊文科指出，從初選到登記這段時間，對於林為洲和支持者所受的委屈，「我會一肩扛起」，期望一起努力打拚。

楊文科也說，這次能「成功整合」，要特別感謝三位前黨主席，馬英九朱立倫洪秀柱，還有前院長王金平、吳敦義、立法院黨團立委們，「讓我非常感動」，他也表示，「只要一起團結向前行，力量就非常大」，他期望，只要贏得2018選舉，2020重返執政，藍天再現。

(中時 )