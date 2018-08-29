免鑰匙系統恐釀災 消基會呼籲應標示警語

消基會呼籲消費者在選購車輛時，應詳實閱讀車主手冊，盡量將車輛停放在空氣通風之處。（圖／消基會提供）

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美國5月傳出一起13名汽車車主駕駛Keyless免鑰匙系統之汽車，因未關閉引擎、持續怠速，最終一氧化碳中毒的事件。消基會清點國內汽車，發現有超過百款汽車使用免鑰匙系統，呼籲廠商必須以明顯的「警示用語」標示在車主手冊內，儀表板上也要設計明顯警示燈，另外可參考福特六和汽車設計，在車輛發動且靜止30分鐘後自動熄火。

Keyless免鑰匙系統採用無線射頻識別技術，透過晶片鑰匙自動開關車門，當駕駛靠近車輛一定距離時，車門就會自動打開；離開車輛時，門鎖就會自動鎖上。

多數汽車設計，當鑰匙離開車輛、引擎卻繼續運轉時，會發出警示燈或警示聲，然而車主下車後，無法察覺車內警示燈，或是警示聲過小，車主也可能沒有聽到，造成引擎不斷怠速，若車輛停於密閉空間，如停車場、家中車庫，引擎持續排出一氧化碳，就可能造成車主中毒喪命。

消基會統計國內汽車，發現國內有將近百款的車輛使用無鑰匙系統，消基會指出，由於停車位置密閉，因此明顯的警示標語或大聲的警示聲顯得特別重要，另外也應該在儀表板上設計明顯提示燈。

消基會發現，福特六和汽車設計在車輛發動30分鐘後，在無人踩踏煞車或油門的狀況下，車輛會自動熄火。消基會對此設計深表認同，董事長游開雄說「車商應積極研究並跟進」。

另外，商富汽車則會先於內部向第一線同仁進行教育訓練，再由人員向消費者教育宣導，讓消費者從根本理解危險所在。

消基會呼籲消費者在選購車輛時，應詳實閱讀車主手冊，盡量將車輛停放在空氣通風之處，也可在私人車庫或停車場內加裝一氧化碳警報器，避免憾事發生。

(中時 )

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