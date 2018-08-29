台北》宣布不參選！林冠勳疑假車禍真鬥爭 騎士突現身嗆

2018年08月29日 11:37 中時 張潼

原取得國民黨提名將參選台北市中正萬華選區市議員的林冠勳，上周酒駕與一台機車擦撞被逮，被取消提名資格。他今早舉辦記者會再次道歉，宣布將不參選，但也質疑自己遇到「假車禍」；但被他質疑安排假車禍的顏姓女騎士也突然現身記者會現場，雙方互嗆。（張潼攝）

原取得國民黨提名將參選台北市中正萬華選區市議員的林冠勳，上周酒駕與一台機車擦撞被逮，被取消提名資格。他質疑安排假車禍的顏姓女騎士也突然現身記者會現場，雙方互嗆。（張潼攝）

原取得國民黨提名將參選台北市中正萬華選區市議員的林冠勳，上周酒駕與一台機車擦撞被逮；市黨部祭出黨紀，決定取消林的提名，改由現任議員鍾小平遞補。林冠勳今開記者會再次對酒駕致歉，含淚宣布「辜負支持者期望，沒辦法參加這次競選」，但也質疑這是場「假車禍、真鬥爭」，不過，被指控的機車騎士顏姓女子也突然現身記者會現場，雙方互嗆、場面一度緊張。

林冠勳表示，他不會針對酒駕辯解，錯了就是錯了，不會規避與卸責。但是經過這幾天的沈澱和反省，助理也幫忙獲取一些路上監視器畫面，希望各界一起幫他檢視這。例如顏姓女子騎乘的機車尾隨他的汽車左轉，沒有實際發生碰撞，是自行將機車放倒，後來又有一輛綠衣男騎的白色機車調頭離開，疑確認現場狀況；而根據友人告知，顏女以前也曾以徵信社職務之便，恐嚇勒索名人。

針對林冠勳質疑這是場假車禍、真鬥爭，林冠勳含淚表示，已經向顏提出民刑事告訴，但因為酒駕屬實，「我辜負支持者的期望，沒辦法參加這次台北市議員的競選，真的很抱歉！」他還強調，自己對國民黨沒有怨懟，「君要臣死，臣不得不死」。

但就在林的記者會即將告一段落，被指控的顏女突然現身，大罵林妨礙名譽，且若自己沒酒駕，如何會被陷害？林冠勳的支持者與助理反嗆顏女是職業詐騙集團，背後收了別人多少錢？一開始林冠勳還緩頰希望雙方不要起衝突，但之後也被激怒，拿著麥克風痛罵顏女「我已經負起我不參選的責任」，但顏毀壞他的名譽、害自己的孩子在學校受到指責。

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(中時 )