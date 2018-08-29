宜蘭》漫威英雄出列！「鋼鐵人」完成議員參選登記

2018年08月29日 11:41 中時 胡健森

美國漫威漫畫世界中的超級英雄「鋼鐵人」在戰友「美國隊長」、「黑豹」的陪同下登記參選宜蘭縣議員！之前因在選舉服務處懸掛「狂賀！蔡英文總統絕對不會來助選」紅布條一炮而紅的許俊仁，29日在競選團隊簇擁下，先與同為無黨籍的縣議員林志鴻以及以無黨籍身份參選的五結鄉代表會主席沈信雄會合後，一同完成縣議員參選登記。

許俊仁因為質疑黨內縣議員初選過程不公，憤而退出初選作業，再加上之前羅東鎮民代表會主席補選時，未依黨團決議進行一致性投票遭到開除黨籍，但他仍執意參選到底；此次為了投入縣議員選戰，他特別花了4萬5000元訂製了一套「鋼鐵人」服裝，並在29日穿上這套「鋼鐵人」前往宜蘭縣選委會登記，有趣的造型，也讓縣選委會工作人員忍不住拿起手機拍照。

這套鋼鐵人服裝主要是泡棉材質，許俊仁說，穿戴這套「戰服」得動員3個人協助，花上半個小時才能穿好，雖然不重但卻十分悶熱，穿上後沒多久就會滿身大汗，但他之後仍會進一步穿著這套鋼鐵人戰服掃街拜票。

許俊仁表示，過去縣府有許多政策讓人民不滿，也造成宜蘭縣民的民心士氣非常低迷，此時這個城市需要英雄站出來，因此他個人以「議會鋼鐵仁」的形象參選縣議員，希望在進入縣議會後，將民眾感到不滿意的政策一一改革掉。

(中時 )