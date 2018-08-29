她無性婚姻20年 老公偷吃乾爹又吃小狼狗

人妻結婚20年，發現老公與2男搞斷背情。(示意圖/達志影像)

友善列印
中時電子報
/綜合報導

新北市一名女子A女婚後生完小孩，與老公持續20多年的無性婚姻，去年赫然發現老公疑有「斷背情」，相繼與2名男子有曖昧關係，其中一男是「乾爹」，另一男則登堂入室到家中與老公「偷情」，A女精神幾近崩潰，向老公及其中一名「小王」求償400萬元。

據判決書，A女與老公結婚20多年，夫妻2人平時鮮少交談，但A女始終盡責為人妻的角色，照顧老公生活起居，直到去年8月，A女先是發現老公與「乾爹」有不尋常關係，不僅如此，老公還與任職公部門許姓男子經常暗地來往，甚至同遊廈門。

一次A女發現房間內衣櫃有遭人翻動跡象，在房間放錄音筆「捉姦」，沒想到事後一聽，發現老公帶了一個「小王」回家。A女從錄音內容聽到，老公與許姓男子調情，檔案中還有2人喘息聲，許男親暱地喊「老公」，讓A女聽到抓狂，決定斬斷20年有名無實的夫妻生活，訴請離婚並對2人求償400萬元。

A女老公及許男挨告，反控她偷錄音已侵害隱私權，主張錄音檔不具證據能力，更辯稱他們沒有逾越朋友的界線。新北地院法官雖認為A女蒐證行為不當，但考量通姦地點隱密，認定她未過度侵害2人隱私權。另外法官勘驗錄音檔案，A女老公與友人對話曖昧，不像純友誼關係，認定2人確實通姦，判各賠50萬元給A女。

(中時電子報)

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