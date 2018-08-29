深夜降雨破百毫米 新園港西村民無奈涉水上班上課

深夜豪雨破百毫米，29日一早中和路又是水淹30公分高，不僅住戶要涉水上班上課，連郵差也要騎在「小河」上送信。（謝佳潾攝）

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深夜豪雨破百毫米，29日一早中和路又是水淹30公分高，住戶無奈不已。（謝佳潾攝）
深夜豪雨破百毫米，29日一早中和路又是水淹30公分高，住戶無奈不已。（謝佳潾攝）
有汽車強行開過積水處，且速度未放慢，導致積水漫進民宅。（謝佳潾攝）

新園鄉港西村經28日一整天豪雨肆虐、水淹及膝後，晚間水已消退至腳踝，不料入夜後又是雨下不停，不少住戶聽著雨聲睡不好，就怕起床後又是一片狼藉，無奈擔憂成真，深夜豪雨破百毫米，29日一早中和路又是水淹30公分高，住戶只好硬著頭皮涉水上班上課。

「沒停班停課只好乖乖涉水！」方姓住戶指出，原以為水要退光了，沒想到又淹了起來，心情真的不美麗，而一想到還要涉水去開車上班，真的更鬱卒了，且一早大家趕上班上課時，看著眼前積水，也只能慢慢涉水而過，說有多無奈就有多無奈。

另洪姓住戶看著家前道路又變小河，也是無奈地說，水雖然沒淹進家裡，但是有些汽車硬要過，而且還開很快，水就這樣漫了進來，真的很過分，希望政府能真的有效治水，不要再讓這種事情發生了。

港西村南進路與中和路28日水淹及膝綿延百公尺，在雨水稍停後，積水已退去許多，僅剩中和路一小段路水淹30公分，不過仍造成多數住戶不便。

(中時 )

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