新北》蘇貞昌競選辦公室違法使用 工務局開罰六萬

2018年08月29日 11:38 中時 葉德正

民進黨新北市長參選人蘇貞昌位於板橋麗寶百貨的競選辦公室今年6月1日風光啟用，但該區原是作為餐廳或賣場使用，蘇辦未先申請變更使用，先行室內裝修，事後補辦程序，也已使用近3個月，卻未申報竣工，也未經公安查驗，新北市工務局已對先行動工部分開罰6萬元，並要求蘇辦盡快趕善，否則恐開罰最高30萬，並要求拆除。

蘇辦位於新北市板橋區麗寶百貨7樓及8樓，每一層樓占地百坪，7樓除了有蘇貞昌個人辦公室外，還有一面裝置1560顆LED燈泡的燈牆；8樓則是設計成新北29區文創展示空間，是政策發表會及民眾聚會空間。

新北市工務局主任秘書江南志表示，今年6月收到蘇辦申請大樓變更辦公室使用時，發現蘇辦所附的照片已先動工，依《建築法》73條及77條之2規定，開出6萬元罰單，經受理補辦程序後，於7月5日核准其變更使用及室內裝修書面核准函。

江南志說，核准變更後，辦公室完工後須再向消防局辦理公安書審及現勘，最後再向工務局辦理竣工程序，但至今仍未收到蘇辦竣工程序，目前辦公室仍屬於違法使用，也呼籲蘇辦盡速完成程序，以免受罰。

蘇貞昌29日也在政策發表會受訪時表示，應該怎麼樣的程序會嚴格要求廠商，過去做得不對的，跟大家誠摯道歉，會盡快要求廠商改善。

(中時 )