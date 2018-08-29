頻被台獨人士激怒？柯P重申：不要侵犯別人

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中時

東奧台灣正名行動聯盟成員27日趁台北市長柯文哲等公車上班時，「突襲」希望柯參與連署，柯不但未簽名事後還大發雷霆；他今被問到是否經常被台獨行為激怒、為此無法控制脾氣？柯文哲重申，容忍是自由的基礎，自由以不侵犯他人自由為範圍，人民有表達政治意見的權利，也有不表達的權利，就不要去侵犯別人。

此外，去年世大運閉幕典禮時，場內禁止攜帶國旗、台灣旗幟入場，也遭獨派批評，柯文哲今也相當不悅地說，他最不滿的就是，世大運閉幕時，場內是國安局管不是他管的、憲兵不是他指揮的，但政論節目還是打了1個月，「我就很火大！場內的事去問國安局不要問我！」

被問及是否經常被台獨行為激怒或無法控制脾氣，柯文哲重申，還是那句話，容忍是自由的基礎，自由以不侵犯他人自由為範圍，還是一樣，人民有表達政治意見的權利，也有不表達的權利，就不要去侵犯別人；他還說，如果台北市長走在馬路上開始不安全，那小老百姓怎麼辦？警察局以後應該不會再讓他搭公車了，以前是跳上公車警局就不管，現在有人半路跳出來，會沒辦法維安。

媒體追問，此次競選辦公室有錄音檔流出引發爭議，疑似也與台獨機關槍李柏璋有關？柯文哲嘆氣說，「來自五湖四海，有沒有SPY（間諜）？還是有可能！」他認為，海選有優點跟缺點，缺點就是人進來沒辦法控制，CIA、中共特務都有可能，但是開放政府、全民參與、公開透明是理念，「我們選舉就公開透明，當做每句話全天下都知道，不要以為裡面講的人家不知道，不過亂罵人還是不對，該道歉要道歉」。

(中時 )

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