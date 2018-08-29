各項經濟指標往上 蔡英文：不會對現在的景氣回溫而自滿

2018年08月29日 12:02 工商 崔慈悌 、中時 鄭任南 、中時

蔡英文總統29日出席「2018台灣機器人與智慧自動化展覽開幕典禮」，參觀展區時，停留在工業局精密機械研發中心展出的I-LIFE智慧吧台系統前，了解吧檯機器人的運作情形，同時也享用了機器人烹煮的咖啡。（鄭任南攝）

今年各項經濟指標往上，蔡英文總統今天表示，我們不會對現在的景氣回溫而自滿，而是要用整個國家的力量跟決心，協助產業繼續走向高附加價值，繼續向上提升。

蔡英文今天出席「2018台灣機器人與智慧自動化展暨同期展會」聯合開幕典禮致詞時表示，今天開幕的展覽，是台灣智動化產業廠商展示和交流的平台，讓全世界都可以看到我們的創新研發的成果，「這些成果，就是台灣的競爭優勢」。

她說，機器人和智慧自動化，已經是世界性的發展趨勢，也是廣泛應用在日常生活中的各個面向。台灣不只要跟上腳步，也要發展出我們獨特的優勢。

台灣的機械產業有完整的供應鏈體系，以及產業群聚效應。隨著景氣的回溫，去年的產值正式破兆，成為台灣的第三個兆元產業。不僅有高產值，也能夠創造就業。「這些成就，將是機械產業進一步提升的雄厚基礎」。

蔡英文表示，面對新一波的競爭需求，像是少量多樣的生產趨勢，以及工業4.0的潮流，讓整個產業從生產數據仰賴大量的人工紀錄，提升到智慧製造，是我們一定要走的方向。

因此，政府積極推動機械產業的智慧化，讓台灣從原來的精密機械，繼續提升為智慧機械，未來甚至可以整線、整廠輸出，讓台灣成為智慧機械跟製造的發展中心

她也藉機做政策宣導。第一就是經濟部現在有提供專人服務，直接到中小企業去提供智慧製造的技術服務，到廠訪視和診斷，提出問題，提供協助。

第二項，則是因為過去中小企業的機台，常常是靠資深老師傅去做調整、校對。「現在我們補助大家來使用「智慧機上盒」，把相關設備連上網路，就可以更快走向管理跟生產的 智慧化」。

她說，今天她幫忙宣傳這兩項服務，是希望從現在開始，有更多人來跟經濟部說，我們需要這些服務、我們希望繼續升級。雖然這樣經濟部的同仁會比較忙一點，不過這也表示，國家產業升級正在加速地衝刺。

蔡英文強調，我們的努力，其實都是在傳達一個訊息，就是我們不會對現在的景氣回溫而自滿，而是要用整個國家的力量跟決心，協助產業繼續走向高附加價值，繼續向上提升。「請大家跟我們一起努力」。

(工商 )