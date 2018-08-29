新北》藍綠夾縫中拚出路 七逃囡仔張志宏代父服務鄉里

2018年08月29日 12:04 中時 吳岳修

新北市新五泰林第二選區應選11席議員，國、民兩黨10名現任議員積極尋求連任，小黨與無黨在夾縫中爭搶出頭，已故前北縣議員張喜財的兒子張志宏，年輕時一度誤走偏途，他記取亡父為民服務的宏願，痛改前非再出發，28日登記參選議員，主打公共託育及教育政策，張志宏承認自己年輕不懂事，現在要「好好彌補做過的錯事」。

張志宏的父親張喜財曾任台北縣新莊鎮民代表、新莊市代會主席、北縣第11屆議員，政商關係良好，在新莊地區擁有一定政治實力，張喜財後來因病亡故，張志宏年輕氣盛誤走偏途，犯下多起刑事案件，他在獄中深切反省，出獄後謹守本份，回新莊老家經營水電工程生意，積極投身警消公益團體，目前兼任中平義警顧問團長、光華丹鳳警友站顧問、頭前義消顧問副團長。

張志宏說，他記取父親生前致力服務地方鄰里的願景，與家人親友商量後，決定承接父親為民服務的未完遺願，投入今年市議員選舉，在人口稠密的新莊地區，主打公共托育、教育政見，他說：「下一代是國家的未來，做好公托讓家長放心工作、孩子安心長大，用教育培養孩子，台灣才有希望」

張志宏表示，民眾厭惡無謂的政治鬥爭，社會需要不同的新聲音，這也是他決定投身選戰的主因，藍綠提名的議員挾現任優勢與政黨資源，讓小黨與無黨籍在選戰打得很辛苦，他現在每天勤跑街頭，逐一向選民拜票請託，要讓選民看到他參選的誠意，才有希望在藍綠包圍戰中闖出一片天。

(中時 )