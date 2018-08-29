基隆推長照2.0　中山區增2據點

中山區2處長照站揭牌，長輩們能夠就近使用長照2.0的社區照顧服務資源。（李怡萱攝）

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李怡萱

基隆社區服務長者新據點！市長林右昌今日來到中山區辦理2處長照站揭牌，由「天愛社會服務協會」結合通明里里民活動中心及「德和社區發展協會」同日揭牌。基隆市府於4月底進行審查評選出22C，包含7區衛生所、12處社區照顧關懷據點及3處社區基層組織，期待讓中山區長輩們能夠就近使用長照2.0的社區照顧服務資源。

林右昌表示，因應長照2.0上路，中山區開幕的C點，為本市優秀的社區組織所承接，天愛社會服務協會從2016年開始於通明里成立日間托老中心，讓家中需要陪伴和照顧的長輩能在兒女白天上班時間送到中心入托分擔照顧壓力，並設計多元有趣的課程每天讓長輩腦力激盪。

社會處處長吳挺鋒說，基隆市的C級長照站要有升級概念，發揮領頭羊的角色，今年目標每區提升到4個C級據點，擴增到28個，期許其他中山區C級據點能像天愛社會服務協會增加「臨時托顧服務」成為「C+服務據點」，以健全社區照顧面向，並提供多元加值服務。

C級長照站提供的各項服務，包括藉由照服員利用彈力帶帶領長者進行簡易的體適能操，以及市立醫院的職能治療師藉著器材引導長者進行認知訓練，達到刺激身體伸展活動及認知刺激活化，有效延緩失能的速度。

(中時 )

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