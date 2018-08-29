謝長廷說「國民黨親中」 唐德明：在日本不忘抹紅真幽默

駐日代表謝長廷。 (圖／取自謝長廷臉書)

友善列印
旺報

駐日代表謝長廷日前指台灣有「中國政黨」在破壞台日友誼，28日謝長廷再引用美國政府國安官員葉望輝稱「國民黨有太多領導人親中」，國民黨文傳會代理主委唐德明表示，謝長廷身為駐日代表，用力抹紅、拚命替在野黨戴帽子，在遙遠的異國努力輔選，不知道瞄準的下一個位置是哪一個高位？

唐德明29日稱，謝長廷前幾天抹紅在野黨，被網友及關心民主的台灣人民大力撻伐，但謝代表顯然認為還沒有達成他的戰略目標，所以持續加碼演出，再次為在野黨戴上「親中」的帽子，還引用葉望輝的說法，稱「國民黨有太多領導人親中」。

唐德明表示，葉望輝其實說過不少話，近的有「蔡政府被川普同意通話嚇死了！」，遠的有「若因爭取台獨發生武力衝擊，別寄望美國會介入」，葉望輝說過不少與台灣相關的話，但謝長廷不評論葉望輝的其他話，獨獨對能加碼替在野黨戴紅帽子的話特別感興趣，「顯然謝長廷在乎的不是葉望輝說了什麽？而是如何用別人的話，達成他曲線助選的目的，這一點連日媒都是如此分析、判斷。」

唐德明引述，回顧民國97年1月13日，時任民進黨主席的謝長廷親口說出：「我自己負完全責任，我不推辭任何責任，大選失敗，我就退出政壇嘛」，言猶在耳，傳出謝長廷又有政府新職的時候，謝長廷笑著回應媒體，當初說的話，其實是為了幽默，不要太在意。

唐德明說，謝長廷還真幽默，自己把「退出政壇」的話吃了，還建議他的子弟兵姚文智別再講退出政壇的話了，「難道謝長廷也會覺得不好意思嗎？」，「莫非只是怕姚文智選輸之後，不管退不退出政壇，都可能對謝長廷未來在政壇上的發展，產生不小的影響」。

他問，謝長廷身為駐日代表，「助日」也就算了，還用力抹紅拚命替在野黨戴帽子，在遙遠的異國努力輔選，謝長廷瞄準的下一個位置，究竟是哪一個高位呢？

(旺報 )

新北》藍綠夾縫中拚出路 七逃囡… 《全台最速報》黨中央今早才知道…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。