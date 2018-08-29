俄冷戰後最大軍演9月登場 解放軍亦受邀參加

2018年08月29日 12:06 中時電子報 李靖棠

據美國哥倫比亞電視台（CBS）報導，俄國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）今發表聲明指出，代號為「東方-2018」（Vostok-2018），將於9月11至15號共5天的時間、在俄羅斯中部和東部軍區舉行軍事演習。將動員近30萬名官兵、千餘架軍機與海軍艦隊。

前蘇聯史上最大規模的一次軍演：「西方-81」（Zapad-81）。

紹伊古更自豪地表示，這將是繼前蘇聯（USSR）於1981年「西方-81」（Zapad-81）演習以來，俄國最大規模的一場軍演。而長年盟友的中國大陸與蒙古軍方，也雙雙受邀參加演習。

大批俄羅斯戰機飛越天際，參與盛大軍事演習。（圖/美聯社）

事實上，俄羅斯與白俄羅斯去年（2017）在「西方」（Zapad」軍演中，就曾暗中動員近10萬名官兵參與演習。而紹伊古在記者會中也表示，「想像一下、總計3.6萬輛各式坦克、裝甲運兵車與步戰車（infantry fighting vehicles）等重裝武器，同時、同地、同目標地移動，那會是多麼壯觀的畫面。」此外，除陸上演習外、俄羅斯的太平洋與北方艦隊（Northern Fleet）也將參與演習，展現其強大的海上實力。

去年軍演中，俄羅斯軍方試射伊斯坎德爾-K型戰略巡防飛彈。（圖/美聯社/俄羅斯國防部）

報導中指出，大陸解放軍計畫派出3,200名官兵、30架軍機與900多輛地面車輛，前往俄羅斯參加「東方-2018」軍演，屆時登場亮相的裝備、以及與俄羅斯之間的互動，勢必也將成為各方關注的軍事焦點之一。

俄國國防部表示，9月登場的軍演、將有30萬官兵與3.6萬輛各式重型車輛參與。（圖/美聯社）

雖然俄羅斯國防部與克里姆林宮（Kremlin），都對於中俄兩國、是否進一步強化雙邊的軍事同盟一事相當低調；但面對如此龐大的軍事演習，卻讓西邊的北約（NATO）會員國感到莫大的壓力，尤其是位於第一線的東歐各國，更是不敢大意。其實打從2014年俄羅斯併吞克里米亞半島（Crimea）後，北約與美國便陸續強化「邊界防衛」，並經常舉行雙邊或多國的軍演，保持彼此互動與聯合作戰的能力。

俄羅斯2016年於克里米亞半島，舉行海陸空三方聯合軍演。（圖/美聯社）

面對近年逐漸將勢力重新伸回大西洋的俄羅斯，也讓美國海軍決定、為對應俄國的「挑戰」，重新讓麾下的第二艦隊（United States Second Fleet）在解散7年後再次恢復，負責美國東海岸和北大西洋區域的防務，似乎也意味著、美軍將原先在中東反恐的重心，重新移回冷戰前防堵中俄兩強的大西洋與太平洋海域。

(中時電子報)