《全台最速報》黨中央今早才知道 馬朱洪聯手說退林為洲

2018年08月29日 11:53 中時電子報 綜合報導

◎黨中央今早才知道 馬朱洪聯手說退林為洲

國民黨立委林為洲今天宣布退出新竹縣長選舉，顧及國民黨內的團結。林為洲今天在國民黨團同事的陪同下舉行記者會宣布退選，國民黨團總召江啟臣表示，「這是經過非常多黨內人士，包括馬總統、洪主席、朱主席，大家的努力，全力溝通下的結果，為國民黨立下汗馬功勞的林為洲，做出令人敬佩，格局遠大的關鍵決定。」

◎賴清德驗收成果 嘉縣剩2處零星積水

0823熱帶低壓在嘉義縣造成嚴重災情，沿海數個村落泡在汙水裡長達6天，行政院長賴清德日前兩度到嘉義縣勘災，指示中央地方全力協助嘉縣排除積水，今29日上午賴清德再度到嘉縣了解災害復原情況，包括縣府和水利署一早也公布好消息，指全縣包括東石鄉掌潭村僅剩1、2處還有零星積水。

◎疑假車禍真鬥爭 林冠勳.騎士雙方互嗆

原取得國民黨提名將參選台北市中正萬華選區市議員的林冠勳，上周酒駕與一台機車擦撞被逮；市黨部祭出黨紀，決定取消林的提名，改由現任議員鍾小平遞補。林冠勳今開記者會再次對酒駕致歉，含淚宣布「辜負支持者期望，沒辦法參加這次競選」，但也質疑這是場「假車禍、真鬥爭」，不過，被指控的機車騎士顏姓女子也突然現身記者會現場，雙方互嗆、場面一度緊張。

◎市政為重！林佳龍完成參選登記

台中市長林佳龍29日上午8點半委任民進黨台中市黨部主委何明杰到台中市選委會辦理市長參選登記，林佳龍本人同時間忙於防災、防疫會議，及到惠文高中視察燃氣鍋爐及廚房油煙防制情形，並宣告2年內要輔導各校廚房將燃油鍋爐汰換為燃氣鍋爐。是否南部仍水災之苦，才避免動員來登記？何明杰說，現任市長登記時不用大陣仗宣傳造勢，市民檢驗的是政績。

(中時電子報)