花蓮》徐榛蔚登記參選 現場旗海人海交織一片

2018年08月29日 12:03 中時 范振和

花蓮縣長先生傅崐萁（中左）陪同太太徐榛蔚（中右）登記參選下屆縣長，支持群熱情夾道歡迎。（范振和攝）

花蓮縣長傅崐萁（左）、國民黨花蓮縣黨部主委鄒永宏（右二）陪同太太徐榛蔚（左二）登記參選。（范振和攝）

國民黨提名花蓮縣長參選人徐榛蔚申請登記，現場旗海、傘海一片，雨勢澆不熄支持群熱情。（范振和攝）

國民黨提名花蓮縣長參選人徐榛蔚29日上午在大批人馬簇擁下，前往花蓮縣選委會登記參選，縣長先生傅崐萁一路陪同，不斷與夾道支持者握手寒暄，雨勢澆不熄選民熱情，現場旗幟飄

揚，「凍蒜」聲聲囂塵上。

傅崐萁毫不客氣，炮轟執政中央不力，這兩年來讓花蓮好不容易爭取的對外航線中斷、觀光客腰斬、經濟大衰敗、，農漁產品出路受挫，幾天來的中南部豪雨成災，讓921大地震以來建立的社會安全保障，毀於一旦。他呼籲國人讓不公不義民進黨下台，讓台灣早日撥雲見日！

傅崐萁強調，這是感恩的時刻，18年來在花蓮的打拚，受到鄉親的支持，為了幸福花蓮，他全力奉獻，只盼鄉親一天比一天過得更好，為了我們的家庭、子女、生計、發展、繁榮、幸福、代代子孫著想，希望花蓮鄉親大團結。「而我也願意當花蓮的終生義工！」

「這是承諾與責任的開始！」徐榛蔚指出，她在選委員會登記簽名的一剎那，就下定決心「將永遠守護花蓮，讓花蓮更好」，這是終生的承諾！

她表示，9年來花蓮縣政團隊在傅崐萁引領下，花蓮愈來愈好，她會在既有的基礎上，更加精進，讓各項建設更溫馨、更溫暖。從花蓮市香榭大道、縣道193線、光復鄉風雨計畫到豐濱鄉的山海劇場，不一而足，她希望與鄉親共同努力，延續完成。

「城市因人而偉大，花蓮因大家而美好！」徐榛蔚盼大家一起為花蓮加油！花蓮正蓄勢待發，她會永遠守護花蓮，讓經濟效益外溢，打造美麗新花蓮。

徐榛蔚登記參選花蓮縣長的現場，「民進黨不倒，台灣不會好」的大旗幟醒目之至，而各級參選人也紛紛到場搖旗吶喊，積極爭取與徐榛蔚同框機會，鑼鼓喧天聲中，傘海、人海、旗海交織一片。

(中時 )