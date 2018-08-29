愛恨糾纏2天1夜 大哥與酒女演出悲喜劇

纏綿2天1夜後，酒女告大哥。（達志影像/shutterstock提供）

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中時電子報

一名因傷害案入獄的男子，出獄後到酒店「鬆一下」，看上一名女服務生，將她帶回家。兩人原本開心「啪啪啪」，男子還帶酒店妹與死黨見面，豈知相處2天1夜後，酒店妹突然提告，說男子恐嚇、性侵、毆打她。台北地檢署調查後，認為男子和酒店妹發生性關係沒有違反她意願，處分不起訴；但毆打部分，移轉新北地檢處理。

去年7月29日，30多歲連男出獄後前往台北市林森北路上的酒店消費。據蘋果報導，連男看上一名女服務生，邀請她一起回家，酒店妹也爽快答應。兩人纏綿一夜後，隔天連男還騎車帶酒店妹到新北市找自己死黨。

不過兩人相處2天1夜後，酒店妹卻突然提告連男性侵、恐嚇、毆打她。女子指控，連男一直逼問她願不願意做他女友，她一直拒絕，結果連男違背自己意願，從凌晨0時、2點到3點、4點到5點、5點到6點這幾個時段，一直撫摸她的大腿、下體，或是指交、性交性侵她。

隔天前往新北市途中，兩人又因「女朋友」問題起口角，連男不但出手將她打成豬頭，還恐嚇她，自稱自己有傷害前科、才關出來。

對於女子指控，連男承認2人有發生性關係，但會提到他有前科，是因為女子一直在問他之前在做什麼，他才老實回答，絕無恐嚇。

檢察官調查後，恐嚇、性侵的部分，因罪證不足處分不起訴。傷害部分則移轉新北地檢處理。

(中時電子報)

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