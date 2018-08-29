嫩娃星二代圈粉無數 「公主就會慢慢的」超可愛事蹟曝光！

2018年08月29日 11:59 中時電子報 吳品瑤

男星劉畊宏帶孩子上《爸爸去哪兒》第五季暴紅，4歲愛女「小泡芙」更是人氣旺旺，軟萌可愛模樣圈粉無數，近來，小泡芙跟著媽媽王婉霏作客陸綜《童言有計》，被親媽爆料做事步調太慢又不讓人幫忙，導致誤事，主持人問她原因，小泡芙竟甜笑回答：「因為公主就是會慢慢的」，一個萌笑讓眾人融化，也不好責備她。

媽媽王婉霏說小泡芙私下有個綽號叫做「慢慢人」，女兒非但沒反彈，還認為公主本來就慢慢的，王婉霏說女兒慢就算了，還堅持什麼都要自己來，有次小泡芙穿紙尿褲怎麼都穿不好，讓她急得說出：「拜託我幫妳！來不及了！」，但小泡芙還是堅持自己穿，甚至弄到最後脫掉重穿，最後花了半小時才穿好。

王婉霏無奈表示為了成全孩子，「讓他們可以都是自己來，我在外面不曉得跟人家道了多少歉」，節目現場也播放小泡芙的日常影片，只見她起床伸懶腰、刷牙洗臉、喝水、吃早餐等，真的都很慢，連收書包都是慢條斯理，最後完全趕不上校車，整整遲到了7分鐘，王婉霏也無奈表示，跟孩子的爸最受不了的就是小孩動作慢。

然大陸親子教育專家張雅蓮表示，小泡芙有自理能力很好，唯獨掌控時間的能力要改進，如果又幫她取「慢慢人」的外號，則可能讓她認為「我就是慢慢人」而讓情況變嚴重，讓孩子覺得慢吞吞是正常的事，所以建議家長可以說「慢慢公主」長大會變「快快公主」，「妳要給她導向變快快公主我們會更愛妳，我們會經常表揚妳，她自己就會有這種責任上身」。

(中時電子報)