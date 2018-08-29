西南氣流晚上減弱 北部慎防午後雷雨

2018年08月29日 12:15 中時 李宜秦

西南氣流預計今天晚上遠離台灣，目前中南部、台東、花蓮南部仍有降雨狀況，而北部則可能有午後雷雨發生。明天起太平洋高壓增強，西南氣流減弱，但山區與部分平地仍可能有局部雷陣雨。另外氣象局表示，輕颱「燕子」最快今天、最慢明天可能轉變成中颱，不過其走向日本的機率仍較大。

氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄中指出，今天西南氣流已逐漸減弱，但因地形舉升作用，西南部、台東、花蓮南部仍有降雨，氣象局已對高雄、台東、屏東發布豪雨特報，對台南、花蓮、澎湖發布大雨特報。

西南部因雨量多、降雨時間長，高溫約26到29度、低溫約24到26度。北部地區則因地表增溫造成舉升作用，今日也會有午後雷雨發生。北台灣不降雨時，天氣仍悶熱，高溫在32到34度左右。

氣象局預報專員李孟軒表示，西南氣流將於今日晚間減弱，目前的風向已轉為偏南風，吳德榮指出，明天天氣將更緩和，不過仍須防範局部性的較大雨勢。周五到周日「季風低壓環流」將向西離台，天氣會更穩定，但山區與部分平地還是會有午後雷雨發生。

下周一、二台灣附近氣壓偏低，天氣不穩，容易有午後雷雨狀況發生，清晨陸風也可能會為西南部帶來短暫陣雨。

另外在關島東方海面的輕颱「燕子」，李孟軒表示最快今天、最慢明天可能會成為中颱，目前路線偏西北西方向，9月2號後可能轉為西北方向，通常北轉的颱風襲日機率較高，對台影響較小，但由於燕子離台仍3500公里，還須持續觀察。李孟軒補充，燕子的外圍環流有可能為台帶來「長浪」的狀況，其他影響要到2號後才更明確。

(中時 )