西南氣流晚上減弱 北部慎防午後雷雨

今是西南氣流對台影響最後一天，中南部、台東、花蓮慎防豪、大雨，北部地區也會有午後雷雨發生。 圖／中央氣象局提供

友善列印
中時

西南氣流預計今天晚上遠離台灣，目前中南部、台東、花蓮南部仍有降雨狀況，而北部則可能有午後雷雨發生。明天起太平洋高壓增強，西南氣流減弱，但山區與部分平地仍可能有局部雷陣雨。另外氣象局表示，輕颱「燕子」最快今天、最慢明天可能轉變成中颱，不過其走向日本的機率仍較大。

氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄中指出，今天西南氣流已逐漸減弱，但因地形舉升作用，西南部、台東、花蓮南部仍有降雨，氣象局已對高雄、台東、屏東發布豪雨特報，對台南、花蓮、澎湖發布大雨特報。

西南部因雨量多、降雨時間長，高溫約26到29度、低溫約24到26度。北部地區則因地表增溫造成舉升作用，今日也會有午後雷雨發生。北台灣不降雨時，天氣仍悶熱，高溫在32到34度左右。

氣象局預報專員李孟軒表示，西南氣流將於今日晚間減弱，目前的風向已轉為偏南風，吳德榮指出，明天天氣將更緩和，不過仍須防範局部性的較大雨勢。周五到周日「季風低壓環流」將向西離台，天氣會更穩定，但山區與部分平地還是會有午後雷雨發生。

下周一、二台灣附近氣壓偏低，天氣不穩，容易有午後雷雨狀況發生，清晨陸風也可能會為西南部帶來短暫陣雨。

另外在關島東方海面的輕颱「燕子」，李孟軒表示最快今天、最慢明天可能會成為中颱，目前路線偏西北西方向，9月2號後可能轉為西北方向，通常北轉的颱風襲日機率較高，對台影響較小，但由於燕子離台仍3500公里，還須持續觀察。李孟軒補充，燕子的外圍環流有可能為台帶來「長浪」的狀況，其他影響要到2號後才更明確。

(中時 )

基隆推長照2.0　中山區增2據點 921平價住宅破損 市議員為受災戶…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。