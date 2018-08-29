中秋輕旅行 限量超值平溪遊搶購中

2018年08月29日 12:14 中時電子報 綜合報導

中秋連假，來平溪放天燈吧！「2018新北市平溪天燈節－中秋場」將於9月24日(中秋節)在平溪國中登場，配合平溪山城的天然景緻與月色之美以「詩情話意 平溪踏月」為主題。今年首度與臺灣的新銳書法家黃玟寧合作，於12呎主燈上繪製活潑的水墨插圖及題字，呈現出含蓄又富有創意的中華之美。此外，並限量推出超值的「299中秋平溪體驗遊」將於8/30(四)中午開放報名，額滿為止！

「40歲前必遊的旅遊清單」平溪天燈節再獲國際推薦！

平溪天燈節首度與公益團體合作 邀請病友及志工共祈心願

已成為臺灣重要觀光意象代表之一的「平溪天燈節」，從2008年起屢屢獲得國際媒體的青睞：繼Discovery評為「世界第二大節慶嘉年華」、美國CNN新聞網推薦「世界上52件最值得參與的年度新鮮事」、全球最大旅遊出版公司Fodor’s列為「全球14大此生必遊的經典節慶」之一、去(2017)年The Huffington Post(赫芬頓郵報)公布「2017年全球最佳節慶」二月最佳節慶之一後，今(2018)年再獲得全球最大旅遊網站TripAdvisor票選為臺灣2018年「最值得推薦國際旅客文化活動」，以及Reader’s digest推薦「40歲前要完成的40項旅遊清單」之一，且是臺灣唯一入選的節慶活動。新北市政府觀光旅遊局局長陳國君表示：「平溪天燈節今年邁入第20年，多年來與地方民間的合作下，讓天燈節有此好成績，是臺灣、也是新北市的驕傲！此外，去(106)年造訪平溪區的總遊客人次高達687萬，可見平溪已成為國內和國際的重要觀光景點！」

別具意義的還有今年天燈節中秋場首度與公益團體臺灣癌症基金會合作，邀請基金會病友、親屬與志工一起到活動會場施放天燈，祈願圓滿與實現夢想。臺灣癌症基金會的副執行長蔡麗娟表示：「天燈象徵人們對夢想的渴望與追求，透過新北市政府的貼心安排，讓臺灣癌症基金會的病友們也有機會在天燈上寫下心願，舉頭仰望心願升空，相信會給病友們帶來更多信心與美好的回憶。」

12呎水墨主燈 展現書法深厚底蘊及創意活潑之美

今年天燈節中秋場以「詩情話意 平溪踏月」為主題，與臺灣新銳書法家－黃玟寧合作，跳脫以往人們對「書法」拘謹的感受，以從小學習書法的深厚基礎，創造出不拘於傳統的行、楷、草風格，用新世代的書法字體題出優美的中秋相關詩詞、成語，包括：玉兔銀蟾、嫦娥奔月、柚見中秋、月圓人團圓等，搭配中秋節的兔子、嫦娥、月亮以及平溪的天燈、山城等元素，繪製出獨具特色的12呎水墨主燈，呈現出創意書法的活潑與山城月色的靜謐，更完美詮釋中秋佳節的祥和與溫馨感！

超值限量「中秋平溪體驗遊」8/30中午開放報名！

為了讓民眾有更多機會認識平溪山城的天然美景與在地發展，自9月22日(六)至9月24日(一)三天中秋連假，新北市政府觀光旅遊局與平溪鄉魅力商圈協會合作，推出限量超值的「299中秋平溪體驗遊」，只有1,000個名額，內容包含：一般民眾較難接觸到的「大天燈DIY製作與施放」、「傳統美食草仔粿DIY」、「平溪深度導覽解說」之外，還有「100元的平溪商圈抵用券」、「2018平溪天燈節－中秋場」特製紀念書籤等好康，玩平溪，就是這麼輕鬆又獨特！報名時間自8月30日(四)中午12點起至額滿為止，有興趣的民眾可上「新北市觀光旅遊網」查詢。

中秋連假期間，平溪圖書館廣場也將出現三天限定版的「天燈祈福籤」裝置物，歡迎大家試試手氣，為自己抽出一支有趣又好玩的祈福籤！此外，新北市政府與平溪區在地鄉親，也將於天燈節活動結束後主動安排淨山活動，讓傳統文化與自然環境共存共榮！誠摯歡迎大家一起到平溪共度美好的中秋佳節。

平溪天燈節活動資訊

更多「2018新北市平溪天燈節」相關訊息請上新北市觀光旅遊網或加入新北旅客Facebook粉絲團或上活動官網查詢。

(中時電子報)