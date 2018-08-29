921平價住宅破損 市議員為受災戶請命

市議員張玉嬿、蔡雅玲為921受災戶請命！（陳世宗攝）

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921大地震安置災民的四處平價住宅，老舊破損、空戶多！市議員張玉嬿、蔡雅玲29日指出，市府應修繕後加以活化，讓「921新社區」走出「震」痛，供社福單位進駐借用；社會局長呂建德回應，擬規畫公共保母、街友救濟及多用途服務中心等，儘速開辦。

張玉嬿指出，921大地震發生後，內政部營建署在台中縣太平德隆社區、大里菸類社區、東勢鴻運社區、石岡新石社區興建4處平價住宅來安置災民，也就是「921新社區」，共有205戶；19年過去了，住宅老舊破損，經濟能力較好的受災戶早已搬離、空戶多。

張玉嬿說，日前向都發局建議要活化運用「921新社區」閒置空戶時，才知道目前規畫改由社會局代管67處空戶；建議應朝親子館規畫，或者很多保姆找不到公共空間可以合辦，為老社區帶來新氣象。

蔡雅玲表示，市府可參考日本富山社區經驗，結合托育、親子場館、托老、青創、小作、婦女服務...等多功能使用，讓921新社區走出「震」痛，蛻變成社福新基地，市府應儘速訂定規劃期程，積極有效率的執行。

蔡雅玲、張玉嬿認為，「921新社區」以前安置災民，現在變成幫助弱勢、老人和婦女的社福基地，相當具有正面時代意義，而修繕閒置空戶加以活用，對社區、社福也有正面的影響，要求早日實勘規劃用途，讓社福單位進駐借用。

(中時 )

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