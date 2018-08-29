亞運》「不痛就不看醫生」「憤怒姐姐」助戴資穎維持狀態

羽球世界球后戴資穎(中)在亞運摘金後，和長庚醫院林瀛洲醫師(左)、防護師陳盈璇(右)合影留念。(長庚運動醫學團隊提供)

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中時電子報
／綜合報導
戴資穎(左起)和教練賴建誠、防護師陳盈璇。(長庚運動醫學團隊提供)

羽球世界球后戴資穎，今年賽季31連勝、奪5項賽事冠軍，以及雅加達亞運摘下我國首面亞運羽球金牌，亮麗成績的背後，是無數的訓練跟教練、防護師協助她在心理和生理做好充足準備，從2014年底開始和小戴搭配的防護師陳盈璇透露，本屆亞運期間，小戴身體狀況不錯，一次都沒有找醫師報到，讓她對於自己能夠幫小戴達成「預防和照護」的目的，感到相當開心。

雅加達亞運專輯

長庚運動醫學團隊從2014年開始照顧戴資穎，同年底由防護師陳盈璇在隨著小戴出征，協助小戴賽前賽後的暖身與恢復，兩人的合作換來香港公開賽及超級系列賽年終總決賽冠軍，也開啟了球員、教練及防護師的勝利方程式。

陳盈璇是戴資穎曾在社群網站提到過的「憤怒姐姐」，她、小戴及教練戴建誠長期合作下來，已經培養出固定模式與默契，每次在國外比賽，由陳盈璇視當天訓練、比賽狀況替小戴進行1到3小時的治療或放鬆處理，也陪小戴聊天、吃飯、做核心等等，還幫小戴縫補破掉的褲子，這份情誼與信任感，或許也是戴資穎贏球的助力之一。

今年戴資穎勢不可擋，在世錦賽8強飲恨中國大陸何冰嬌之前，打出31連勝最長紀錄，陳盈璇透露，雅加達亞運和南京世錦賽比賽時間相當接近，都是今年很重要的比賽，雖然外界普遍對於31連勝中斷感到可惜，她認為卻不完全是一件壞事，因為心態穩定的小戴，心情不會受到輸球有所起伏，也經過這一次失利，減輕不少亞運為國爭光的心理壓力。

結束世錦賽，戴資穎回台後的訓練，原本不會有防護師陪伴，但是陳盈璇在亞運賽前一周，還是特地前往高雄國訓中心協助小戴日常訓練，並根據兩人以往合作經驗，認為這類綜合型運動賽會到達當地都還需要幾天時間調整，所以出國前的關鍵時刻更要謹慎，她必須和教練一起維持小戴的訓練強度，以及身體恢復間的平衡，避免受傷、保持最佳狀態。

陳盈璇透露，之前小戴說過「不痛就不看醫生」，而這次亞運期間，小戴狀態調整不錯，一次也沒有找醫師報到，也證明了運動防護師「預防和照護」能夠帶來的幫助，陳盈璇很開心小戴再創佳績，也感謝小戴讓更多人知道運動防護的重要性，讓過去比較不受重視的防護師，可以被大家看到，也令她感覺到長庚推動照顧運動員的計畫很有意義。

(中時電子報)

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