轟陳金德代理縣長變土皇帝 藍委籲檢調調查興中案

2018年08月29日 12:36 中時 楊佳穎

宜蘭縣代理縣長陳金德因「興中國中案」引發地方政治風暴，不但教育團體痛批其倒行逆施，連監察院也立案調查。對此，國民黨團29日召開記者會，書記長曾銘宗指出，陳金德強取興中國中校舍，已影響學生受教權，要求教育部調查是否符合公產管理相關法令規定，而行政院也應進一步了解陳金德適任性；另外，對於陳金德誇張行為，呼籲檢調主動進行調查，是否涉及圖利特定學校情況，甚至進行土地炒作。

國民黨團召開「代縣長變土皇帝！陳金德倒行逆施，蔡政府不聞不問」記者會，列舉陳金德4大土霸王劣跡，分別為主張豪華農舍退土地稅，遭批圖利自己的違規農舍；提議農舍可蓋在田中央，讓宜蘭農舍政策面臨浩劫；強行將救國團礁溪龍潭游泳池地權改登記縣府名下，目無法紀；強奪興中國中校產引發風暴等。

藍委柯志恩指出，「興中案」強取興中國中校舍撥給慈心華德福私立學校使用，雖然大家都支持實驗教育，但陳金德罔顧學生受教權益，由縣府做一連串強勢動作。目前宜蘭縣暫緩廢校，沒想到陳又要求學校在開學前清空行政大樓給實驗教育使用，還下令接管校產，連下3道金牌，強將「管理機構」由興中國中改為宜蘭縣政府，甚至行政懲處校長，如此作法無法無天，完全是強取豪奪。

柯志恩說，興中國中具有獨立公法人地位，縣府要借用校舍，也應經由法定程序，如今陳金德直接移轉管理機關，還由教育局暗示校長「縣長還未頒發聘書」，以此要脅是否為管中閔案翻版？

她也諷，總統府秘書長陳菊8月前往授旗時，喊話請大家給民進黨一個機會，「為什麼要給民進黨機會？到底留給宜蘭什麼光榮價值？」痛批陳金德讓宜蘭縣民主聖地招牌黯淡無光。

國民黨團則指出，「興中案」校地校舍雖然歸屬於縣政府，但如同國有土地撥用，並非總統或行政院長一句話便能直接處理，也不是一位「代理縣長」就能為所欲為，呼籲檢調應深入了解陳金德的行徑，是否有外界傳言的土地炒作與圖利他人罪嫌。

(中時 )