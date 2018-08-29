台東》劉櫂豪登記參選台東縣長 「馬英九你錯了」

劉櫂豪29日前往登記參選台東縣長。（楊漢聲攝）

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劉櫂豪（右3）指稱馬英九錯了。（楊漢聲攝）

現任立法委員劉櫂豪29日在前台東縣長陳建年與前立委林正二的陪同下完成登記，劉櫂豪針對前總統馬英九指稱如他當選台東農產品無法出口到中國大陸說法駁斥，劉櫂豪表示，他柔和堅定的說：「馬英九你錯了!」他有信心將台東農產品推廣到全球每個角落。

29日上午10時許，大批支持群眾風雨無阻在東生活美學館集結，劉櫂豪與陳建年、林正二及民進黨提民的市長洪宗楷、縣議員、市民代表參選人陪同下步行至台東縣府完成登記，展現出民進黨大團結氣氛。

針對馬英九說法，劉櫂豪說，他在此柔和堅定的跟馬英說「你錯了！你真的錯了！」台東有最優質的農產品，他有信心將台東的農產品推廣到全世界每個角落裏面，無論這個國家是中國大陸、菲律賓或是日本都是他要努力推動的消費市長。

劉櫂豪表示，每當選舉就會有此謠言，只要民進黨當選我們的農產品就無法銷售到中國大陸，但從蔡英文當任總統來，台東的鳳梨釋迦仍是穩定的出口到中國大陸及其他國家，他更要柔和堅定的跟馬英九說，身為一個曾經的國家領導人，就算你卸任了應該帶給人民祝福及信心的腳色，而不是選舉到了，用如此扭曲抹黑的手法。

台東縣長選舉選情緊繃，國民黨提民的饒慶鈴邀請黨內大咖站台，民進黨籍的劉櫂豪將此次選舉推成「台東夢社會運動」，目前呈現五五波的態勢，究竟誰能問鼎台東縣長寶座恐需投票後才能揭曉。

(中時 )

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