金門》侯友宜金門合體楊鎮浯 九個字談陳建仁水災仍出遊

國民黨新北市長參選人侯友宜上午前往金門與黨籍金門縣長候選人楊鎮浯合體造勢。（李金生攝）

友善列印
中時
侯友宜陪同楊鎮浯前往金門縣選會登記參金門縣長。（李金生攝）

國民黨新北市長參選人侯友宜29日前往金門，陪同國民黨金門縣長參選人楊鎮浯前往選委會登記參選，侯友宜表示，希望新北市和金門縣因為這樣的結緣，能讓兩個城市的交流越來越緊密。對於南部水患期間副總統陳建仁前往金門旅遊，侯友宜表示：「哪個首長做了哪些事情，相信民眾心中都有一把尺，民眾的眼睛是雪亮的」。

侯友宜上午搭機前往金門，9時30分和楊鎮浯會合後，由楊鎮浯服務處步行前往選委會登記參選金門縣長。侯友宜表示，今天來到金門和楊縣長楊鎮浯「站作伙，黏條條」，來為他站台支持，希望新北市和金門縣因為這樣的結緣，能夠讓兩個城市的交流越來越緊密，所以我特別過來鼓勵與支持鎮浯。

侯友宜指出，新北市廣義的話有近20萬個金門人，這股力量與支持非常的重要，為讓新北市的金門人能與故鄉的金門「黏條條」，所以他來這裡和未來的楊縣長談雙城合作，不管是跨區業務的協助、醫療平台的互相幫忙、以及觀光資源的互通有無、農產品的互相銷售，很多問題藉此機會來溝通，希望因為都是金門的關係，能夠更好的「作伙」。

侯友宜表示，他覺得金門非常棒，人美風景好，而且又善良，更重要的是非常的乾淨，希望未來的楊縣長能夠更造福我們的在地金門人。今日陪楊鎮浯來登記，希望雙方彼此共創好日子，也拜託所有金門鄉親力挺楊鎮浯當選金門縣長。

楊鎮浯則指出，很高興看到這麼多鄉親好朋友來相挺，很多鄉親長輩常常問他為什麼要參選？他心裡非常清楚，這不是一條輕鬆的路，但是為了理想、為了這一片土地讓他決定參選。

楊鎮浯表示，台灣在民進黨執政下，相信大家都看不下去也相當憤慨，希望大家要站出來支持國民黨，讓國民黨變成一個有力的政黨來帶領台灣，並與民進黨對抗，以改變金門與台灣的現況，讓台灣跟金門都有好日子過。

另外，金門人忠厚正直又重人情，所以儘管大家嘴巴不講，但心裡肯定相當清楚現任執政者如何花錢、如何用人。為了金門整體的前途、為了下一代的前途、是為了大家共同的價值，他準備帶領金門走一條更好的道路。

對於副總統陳建仁在水災期間金門旅遊，侯友宜表示，現在南部還是有很多災情，現在應全力救災以外，做好災後工作、大家團結一致。哪個首長做了哪些事情，相信民眾心中都有一把尺，民眾的眼睛是雪亮的。

(中時 )

高雄》韓國瑜單槍匹馬 低調完成… 台中》副議長張清照登記參選 盧…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。