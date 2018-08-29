金門》侯友宜金門合體楊鎮浯 九個字談陳建仁水災仍出遊

2018年08月29日 12:26 中時 李金生

侯友宜陪同楊鎮浯前往金門縣選會登記參金門縣長。（李金生攝）

國民黨新北市長參選人侯友宜29日前往金門，陪同國民黨金門縣長參選人楊鎮浯前往選委會登記參選，侯友宜表示，希望新北市和金門縣因為這樣的結緣，能讓兩個城市的交流越來越緊密。對於南部水患期間副總統陳建仁前往金門旅遊，侯友宜表示：「哪個首長做了哪些事情，相信民眾心中都有一把尺，民眾的眼睛是雪亮的」。

侯友宜上午搭機前往金門，9時30分和楊鎮浯會合後，由楊鎮浯服務處步行前往選委會登記參選金門縣長。侯友宜表示，今天來到金門和楊縣長楊鎮浯「站作伙，黏條條」，來為他站台支持，希望新北市和金門縣因為這樣的結緣，能夠讓兩個城市的交流越來越緊密，所以我特別過來鼓勵與支持鎮浯。

侯友宜指出，新北市廣義的話有近20萬個金門人，這股力量與支持非常的重要，為讓新北市的金門人能與故鄉的金門「黏條條」，所以他來這裡和未來的楊縣長談雙城合作，不管是跨區業務的協助、醫療平台的互相幫忙、以及觀光資源的互通有無、農產品的互相銷售，很多問題藉此機會來溝通，希望因為都是金門的關係，能夠更好的「作伙」。

侯友宜表示，他覺得金門非常棒，人美風景好，而且又善良，更重要的是非常的乾淨，希望未來的楊縣長能夠更造福我們的在地金門人。今日陪楊鎮浯來登記，希望雙方彼此共創好日子，也拜託所有金門鄉親力挺楊鎮浯當選金門縣長。

楊鎮浯則指出，很高興看到這麼多鄉親好朋友來相挺，很多鄉親長輩常常問他為什麼要參選？他心裡非常清楚，這不是一條輕鬆的路，但是為了理想、為了這一片土地讓他決定參選。

楊鎮浯表示，台灣在民進黨執政下，相信大家都看不下去也相當憤慨，希望大家要站出來支持國民黨，讓國民黨變成一個有力的政黨來帶領台灣，並與民進黨對抗，以改變金門與台灣的現況，讓台灣跟金門都有好日子過。

另外，金門人忠厚正直又重人情，所以儘管大家嘴巴不講，但心裡肯定相當清楚現任執政者如何花錢、如何用人。為了金門整體的前途、為了下一代的前途、是為了大家共同的價值，他準備帶領金門走一條更好的道路。

對於副總統陳建仁在水災期間金門旅遊，侯友宜表示，現在南部還是有很多災情，現在應全力救災以外，做好災後工作、大家團結一致。哪個首長做了哪些事情，相信民眾心中都有一把尺，民眾的眼睛是雪亮的。

(中時 )