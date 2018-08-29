久坐恐致命！這14種病是坐出來的 女性死亡風險高　

2018年08月29日 12:31 中時電子報 戴安瑋

許多人知道久坐疾病會上身，最新研究顯示，女性每天坐著6小時會比每天坐少於3小時的人，死亡風險高出37%，甚至比男性的18%高比許多，其中心血管疾病死亡率高於癌症。

《元氣網》、《健康傳媒》報導，美國癌症協會的研究顯示，如果你每天坐6個小時或更長的時間，提早死亡風險將比每天坐不到3個小時的人增加19%。研究刊登在《美國流行病學期刊》（American Journal of Epidemiology）。

報導指出，在癌症預防研究協會戰略總監暨首席研究員Alpa Patel帶領下，對1992年美國癌症預防協會的研究進行分析，得知坐在椅子上時間越多的人，死亡風險就越高，尤其是女性。

女性每天坐著6小時會比每天坐少於3小時的人，死亡風險高出37%；男性每天坐6小時則比每天坐少於3小時的人高出18%。事實上，心血管疾病的死亡率高於癌症，特別是在缺乏身體活動的時候。

Alpa Patel說，久坐和死亡率是正相關，長時間坐著沒有活動，確實會影響身體的代謝，三酸甘油脂、膽固醇、空腹血糖、血壓和瘦素等，這些都是造成肥胖和心血管疾病以及其他慢性病的危險因子。

至於坐太久會提高罹患致命疾病風險，計有14種，包括癌症、心臟病、糖尿病、腎臟病、慢性阻塞性肺病（COPD）、其他肺部疾病、肝病、消化性潰瘍、其他消化系統疾病、帕金森氏病、阿阿茲海默症、神經失調、肌肉骨骼疾病、自殺等。其實只要每小時站2分鐘或是做個輕度的活動，就能打破久坐的壞處，進而改善膽固醇、血糖和血壓。別在老是坐著了，快起來活動一下。

(中時電子報)