台中》副議長張清照登記參選 盧秀燕陪同籲投「藍」

2018年08月29日 12:34 中時 盧金足

國民黨台中市長參選人盧秀燕（右起）陪同台中市副議長張清照參選登記。（盧金足攝）

台中市副議長張清照（左三）29日到台中市選委會完成登記，振臂高喊「顧健康、拚經濟、做社福」，呼籲大家來投「藍」。（盧金足攝）

爭取連任的台中市副議長張清照，29日上午在國民黨台中市長參選人盧秀燕及大批支持者簇擁下，在台中市選委會完成登記參選，特別帶著有國民黨黨徽的籃球共同呼籲大家來投「藍」，讓台中市「藍天再現！」對是否爭取下屆議長寶座？張清照強調，藍軍當選多數議員，才有機會，請選民支持，他會努力。

張清照表示，這次選舉，台中市民希望改變，他對盧秀燕及黨籍議員參選人有信心，希望藍軍揮出「全壘打」。他感謝選民的支持，也承諾以「顧健康、拚經濟、做社福」三大政見主軸，讓海線建設不斷升級，讓台中更好。

對於媒體詢是否爭取下屆議長寶座？張清照強調，藍軍當選多數議員，才有機會，請選民支持，他會努力。

張清照與盧秀燕及黨籍議員蘇柏興、吳瓊華、賴朝國、陳本添、賴順仁等人，以及在場人士拿著有國民黨黨徽的籃球，高呼大家來投「藍」，會場活力十足。

張清照表示，與前議長張清堂攜手共創海線繁榮，海線近年來不斷脫胎換骨，形成一個優質觀光廊帶，他任內爭取諸多建設，其中4.5億元鰲峰山公園成為全國票選第一名的公園。「世界級美景一定要有世界級設施！」高美濕地除有蜿蜒入海的木棧道外，獨特的景觀橋、互動的遊客服務中心，玩法更多元，為地方帶來繁榮。

此外，斥資5.5億台中海洋生態館硬體也已完工，台中海洋生態館由影音展示空間，提升為海洋生物活體展示，將吸引遊客造訪，張清照強調，進一步爭取以6億多元將「清水運動公園」升級為「國民運動中心」，這將是台中市第10座也是最大的國民運動中心。

張清照也督促市府早日完成「台中海洋生態館」等建設繁榮地方帶動觀光發展，更將力爭海線長照服務，恢復老人健保補助等；他認為市府應加以利用閒置空間建設，並將爭取台中港成為兩岸直航中心，致力為民眾謀福祉。

(中時 )