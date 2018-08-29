宜賓哪吒出巡高雄三鳳宮 促兩岸一家親

高雄市三民區三鳳宮人員恭請哪吒神像入宮。（林瑞益攝）

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旺報
宜賓市委主席呂曉莉（前排右三）29日到高雄三鳳宮參拜，率領眾人祈求國泰民安。（林瑞益攝）

冒著大雨，宜賓李莊文化和哪吒民俗文化交流團一行人，29日將哪吒三太子神像請到高雄市三民區三鳳宮。宜賓市委主席呂曉莉說，希望藉此文化交流活動，促成兩岸一家親。三鳳宮祭拜的主神為中壇元帥（李哪吒）。

上午9時許，三鳳宮舉辦了隆重熱烈的接駕儀式，董事長孫宗英率監理事與交流團一行人進行座談會。哪吒民俗文化兩岸交流，大幅促進了兩岸親情溝通。

呂曉莉等人在上香祭拜時祈求國泰民安，促進兩岸和諧。她在座談會致詞時說，哪吒是中華文明史上的英雄人物，大家對哪吒的傳奇故事並不陌生，兩岸同胞都耳熟能詳；《封神演義》（台灣稱封神榜）中對哪吒也多有描述，在宜賓也可以找到相關的文化遺跡。

她表示，哪吒的大智大勇大仁精神，影響兩岸民眾甚深，民眾多有推崇。宜賓是哪吒文化的發源地，此次哪吒行宮作為哪吒祖廟，在港澳台、東南亞一代有眾多哪吒信眾，尤其是台灣民眾特別崇拜哪吒三太子，與其地理位置有直接關係。希望藉此促進兩岸友誼，風調雨順，兩岸、中華一家親。

由於兩岸文化不同，隨行的中華兩岸交流協會常務副會長劉仲宇在座談會時向參訪團一行人解釋，三鳳宮董事長是由三太子委派，需準備董事長人選的名單與生辰八字，經過擲筊，獲得三太子同意，才能勝任，最終由孫宗英出任董事長。

孫宗英說，高雄三鳳宮是由大陸分靈過來的，希望藉此活動，祈求上天讓台灣風調雨順，闔家平安，並促成兩岸一家親。未來，三鳳宮也會到大陸進行文化交流。

(旺報 )

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