批愛家公投「礙家不愛家」 挺同團體號召年底投三個不同意

2018年08月29日 12:39 中時 鄭舲

「婚姻平權大平台」邀請現場協力團體及給力夥伴在「百萬不同意票」名冊中寫下自己的名字，並一同宣示會一人拉七票，朝七百萬的不同意票目標共同邁進。（鄭舲攝）

由反同團體「下一代幸福聯盟」發起的「愛家公投」3提案昨天完成二階連署送交中選會，挺同團體「婚姻平權大平台」今舉行記者會指出，幸福盟提出的公投是「假愛家、真反同」，呼籲11月24日大選綁公投的投票日，所有關心婚姻平權及性別平等教育的台灣人能返家投下3個不同意票，讓下一代有真正人人平等、都能幸福的未來。

婚姻平權大平台召集人呂欣潔表示，距離1124投票日進入倒數87天，社會上對婚姻平權仍有許多誤解與歧視，因此婚姻平權大平台在最後3個月將全台走透透，透過街頭擺攤及說明會展開對話。呂欣潔說，「三個不同意，幸福ＯＫ！」的倡議不同意票行動網站也會在9月10日正式上線，廣邀社會填寫「百萬不同意票名冊」，朝七百萬不同意票目標邁進。

呂欣潔提及，根據婚姻平權大平台日前所做的調查顯示，有82%民眾認為修正民法讓同志可以結婚，對他們的生活沒有任何影響；也有72.6%的民眾支持學校應該教學生認識並尊重同志。因此，希望這場不同意票倡議行動能協助更多人開啟對話，用愛化解歧視，讓台灣走向更好的未來。

長期力挺婚姻平權的民進黨立委尤美女說，幸福盟提出的「愛家公投」是對憲法保障的同志婚姻平權做最不好的示範，而性平教育如果缺乏同志教育，對同志無法了解，霸凌事件將更加嚴重。尤美女說，依照公投法規定，若愛家公投通過，行政院3個月內需制定法律，立法院下會期必須通過，為了實現憲法保障的同志平等婚姻權利，希望大家返家投下不同意票，讓每個人都能為愛成家。

與會的時代力量立委林昶佐也說，有一些說法是「相愛不一定要結婚」，但為何異性有選擇的機會，同性就沒有？幸福盟的愛家公投是排除別人幸福的機會，這種隔離、排除的概念，完全稱不上愛，而是一種恨。他希望所有人都能站出來投下不同意票，讓每個人都有選擇機會，認識更多不一樣的人。

(中時 )