嘉義》市議員選舉 已30餘人陸續完成登記

2018年08月29日 12:43 中時 廖素慧 ／嘉市報導 ／嘉市報導

現任議員廖天隆爭取連任，今天完成登記。（廖素慧攝）

新人陳家平（左二）投入嘉義市東區議員選舉，由已登記參選西區議員的譚國華（左）陪同登記。（廖素慧攝）

嘉義聞人蕭進惠（左）由妻子陪同登記參選西區議員。（廖素慧攝）

新人江宗穎登記參選嘉義市西區議員。（廖素慧攝）

年底九合一選舉登記29日進入第3天，目前到市選委會完成登記的議員共有30餘人，參選人持續到場登記中，參選的新人造勢花巧思，用打擊樂隊沿路敲打表演音樂，引起眾人矚目，地方聞人蕭進惠登記參選西區議員，受矚目。

仁義里長徐國勇轉戰東區議員，上午9時多由太太及支持者陪同，到選委會辦妥登記，夫妻倆熱愛音樂，仁義社區銀髮族打擊樂團30餘名團員組隊一路敲打音樂，洋溢歡樂藝文氣氛。

另外，東區李奕德此次捲土重來，上午偕同父親至選委會登記；爭取第5次連任的現任西區議員廖天隆也在太太陪同到選委會完成登記；7年級的新人江宗穎也由媽媽陪伴完成登記參選西區議員；已登記西區議員候選人的譚國華則陪同參選東區議員的陳家平辦理登記。

嘉義市選委會統計至上午完成登記議員的候選人有30餘人，老枝新幹都有，每位完成登記的候選人都在反賄選大字報板上簽名，表達支持反賄選。

九合一選舉登記自27日至31日截止，農民曆上這5天都算吉日，尤以27日最佳，雖然連日下雨，但參選人冒雨登記的熱情不減，市長候選人有3位搶先在27日的吉時完成登記，議員方面也紛紛趕在前2天登記，選委會熱鬧滾滾，今天則略顯冷清。

(中時 )