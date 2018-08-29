低頭3秒釀6死11傷 阿羅哈客運司機一審判刑4年2月

2018年08月29日 13:05 中時 林雅惠

去年9月，國道1號發生阿羅哈客運6死11傷車禍，檢方認定肇事駕駛吳姓駕駛在時速破百狀態下低頭3秒找東西，導致車禍發生，依業務過失致死罪將他起訴，高雄橋頭地院29日宣判，判處駕駛4年2月徒刑，可上訴。

合議庭法官認定，吳姓駕駛受雇於阿羅哈客運擔任駕駛，自高雄市建國二路阿羅哈客運高雄總站載客發車，於去年9月11日晚間11時38分許，行經國道一號北向348公里處時，竟因低頭翻找物品，疏未注意車前狀況及與同車道葉姓駕駛之前車保持行車安全距離，至抬頭發覺該前車時，距離已不足煞停。

吳姓駕駛為閃避乃向左急切，而在北上347.9公里處失控撞上中央分隔島護欄，致6名乘客傷重不治死亡；另有張姓、王姓乘客等受有頸腰椎突出、脊椎損傷、前額撕裂傷等多處傷害。

合議庭法官考量吳姓駕駛於員警前往車禍現場處理時，當場表明其為肇事人而願受裁判，符合自首之要件，予以減輕其刑。並審酌被告於警詢時雖一度以前車未亮燈等為辯解，然於偵查中已坦承犯行，至法院審理中亦坦承犯行，表示悔意，另乘客6死11傷，除3名死者與2名傷者尚未和解外，其餘均已和解。

合議庭考量吳姓駕駛無前科，其家境及智識程度，於案發後已離職擔任雜工，並業務過失致死罪最重法定刑為5年徒刑，及檢察官具體求刑2年8月至3年2月等一切情狀，因此一審判吳姓駕駛4年2月徒刑，全案還可上訴。

(中時 )