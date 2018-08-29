漢語熱 俄羅斯高考明年可選考中文

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旺報

俄羅斯計畫在2019年全國統一考試（俄羅斯高考）中將漢語正式納入外語科目選項。目前，英語、德語、法語和西班牙語是俄羅斯高考的外語科目選項。有分析說，一旦漢語加入，將成為俄羅斯高中生的首選。

隨著中俄雙邊經貿政治等多領域合作交流的增加，近十年來學習漢語的俄羅斯人增加了2倍多。在俄媒看來，將漢語作為高考選考科目，是俄羅斯在教育領域轉向東方的一個標誌。

根據該考試範本，漢語考試將包括4個部分：聽寫、閱讀、語法、辭彙和書寫以及寫作，共有42道題目，考試時間總共為3個小時。俄聯邦教改研究所計畫在10月1日之前收集所有建議，然後交由俄教科監督局最終確定考試模式。

由於俄羅斯人對學習漢語興趣大增，從2014年起，俄羅斯教育部門就開始研究將漢語列入高考的外語選項。

俄羅斯雅羅斯拉夫爾國立師範大學的調查顯示，近10年學習漢語的俄羅斯公民增加了2倍多，1997年人數約為5000人，2007年人數已達1.7萬。去年，學習漢語的人數增至5.6萬。

近20年，培養漢語人才的俄羅斯大學數量也顯著增加。1997年開設漢語課的大學有18所，去年已達到179所。

隨著中俄貿易額和中國遊客的快速增長，俄羅斯國內對漢語人才需求近年來急劇增加。　　俄羅斯喀山聯邦大學漢學家伊烏斯馬諾娃說，「不用我找工作，是工作找我。」

(旺報 )

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