周迅「眼」技驚人 《如懿傳》終於噴發宮鬥味兒

2018年08月29日 12:53 中時 洪秀瑛

周迅演技讓觀眾折服。（翻攝愛奇藝台灣站）

「眼」技了得。（翻攝愛奇藝台灣站）

被陷害感到震驚。（翻攝愛奇藝台灣站）

太監以死明志，她表情震懾。（翻攝愛奇藝台灣站）

阿箬背叛。（翻攝愛奇藝台灣站）

曾一萱飾演阿箬 。（愛奇藝台灣站提供）

阿箬背叛。（翻攝愛奇藝台灣站）

周迅一回眸露出憤怒神情。（翻攝愛奇藝台灣站）

周迅和霍建華主演的宮鬥劇《如懿傳》，剛播出時因為她低沉嗓音加上回春扮少女造型惹議，褒貶參半。該劇28日在最新播出的劇情中，她遭貼身侍婢阿箬誣陷，慘遭鄔君梅飾演的太后「甄嬛」下令幽禁延禧宮，短短8分鐘片段在微博瘋傳，演技大爆發，不少網友看了驚呼連連：「這演技我真的跪了。」

新一集中，最大高潮在於太后，皇帝，皇后三堂會審如懿，各方勢力佈下層層陷阱，讓如懿百口莫辯，尤其阿箬的背叛，如錐心利劍讓如懿痛徹心扉。劇中，周迅被阿箬誣陷謀害皇嗣，在眾人面前誣陷如懿害死儀貴人、玫貴人小孩，跪在地上泣訴：「正是因為我還有良心，所以說了出來。」甚至有太監以死明志指控她。

周迅從震驚、面無表情、顫抖、嘴角抽搐到震怒，眼中含淚盡是被人誣陷的委屈和被背叛的難過，全部靠眼神和面部微表情來體現激烈內心戲，情緒轉折入木三分，是震驚也是無措，是心酸也是難過，「眼」技了得，網友誇是「教科書演技」。

談到表演，周迅曾在節目中提到：「演員確實需要狀態，心不安的時候，很難創作；拍戲，我喜歡拍長鏡頭，最好拍的時候都是Steadicam（攝影機穩定器）或者是肩扛，我走到哪兒，然後跟鏡頭交錯」。

入戲的網友也暴氣狠批黑化的阿箬角色（曾一萱飾演）是「綠茶婊」，跪求編劇讓阿箬趕快「領便當」，網友笑稱：「看到這裡，終於聞到宮鬥的火藥味兒」。

這段長達23分鐘的審判戲，從場景設置到每位演員的表演都細節滿滿。霍建華飾演的乾隆也表現出豐富層次感，一開始帶著審視的態度看皇后表演，當矛頭指向如懿時，帶著隱隱的憤怒和擔憂，但仍堅定相信如懿，最後卻無奈接受太后安排。

配合這段戲的妝容上也很細致：玫貴人的一巴掌，讓如懿的臉先是淡淡的一點紅，慢慢指印浮出，嘴角也開始流血，等如懿回到自己宮中，臉部已經開始紅腫，髮絲也淩亂，十分貼切心灰意冷的內心情緒。

(中時 )