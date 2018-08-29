臺北》與娃娃機店有仇？丁守中回酸柯P：面對問題別假青春了

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中時
楊佳穎

國民黨台北市長候選人丁守中日前赴台北市選舉委員會登記參選，並抨擊台北市長柯文哲執政4年來，政績僅是讓北市到處都是夾娃娃機的店；柯則反問經濟表現與娃娃機有什麼關係，「他跟娃娃機店有仇嗎？」對此，丁守中今再批，娃娃機絕對是經濟發展的嚴重警訊，更應關心娃娃機店密集分布在中小學附近，已導致學校、家長焦慮，「一個市長只能耍嘴皮、裝可愛、假青春，這能救得了這個城市？」

丁守中指出，娃娃機林立，是當前台灣城市共通景象，台北尤其嚴重，「柯市長，娃娃機店充斥，對一座城市到底代表什麼意義？這麼難理解嗎？」不只眼看過去東區最繁華的街道，店家一家家倒閉，被娃娃機取代，台北其他店家經營想必更加慘淡，因娃娃機通常無人管理，不需要雇用人力，又都是短租，所以很難如一般商號帶動就業，絕對是經濟發展的嚴重警訊。

丁守中也說，更要關心娃娃機店幾乎包圍所有中小學校，「柯市長知不知道，中小學生是娃娃機店的主顧？」他直言，這就是柯文哲執政最大問題之一，對這座城市面臨的問題瞭解不夠深刻，也不願正面面對，更欠缺前瞻願景，沒想法也看不透台北經濟蕭條的病理切片。

丁守中也呼籲，柯文哲應面對問題，如此裝可愛、假青春的耍嘴皮，正是「柯氏風格」的精華，至今無人點破。若柯文哲至今不懂娃娃機店在教育現場的隱憂，不懂多數父母何等痛恨這些刻意開在學校附近的娃娃機店，「要不要讓你的教育局長教教你，或丁守中來教你？」但千萬別再「用問題回答問題」，太煩人了。

(中時 )

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