「解怨脈」新片入圍釜日7大獎 拉影帝說中文問候台粉

趙震雄、黃晸玟、李星民和朱智勛和台灣影迷打招呼。（CatchPlay提供）

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【北風】The Spy Gone North 堅強卡司～09/07 鋌而走險

韓國熱映票房亮眼的諜報電影《北風》風光入圍釜日電影獎7項大獎，人氣男星「解怨脈」朱智勛以狡詐北韓軍官一角入圍最佳男配角，而《哭聲》黃晸玟和《正義辯護人》李星民，分別飾演主角南韓情報員「黑金星」和北韓官員，兩人雙雙入圍男主角同爭影帝，本片亦入圍最佳影片、導演、劇本和美術獎，日前三位主演及影帝趙震雄特別為台灣影迷錄製問候影片，四人朝氣十足地用中文說「大家好！」

在韓國上映三週，電影《北風》票房已破13億台幣，緊張刺激的節奏與層層堆疊的情緒讓觀眾能完全投入朝鮮半島的爾虞我詐中，導演尹鐘斌說:「這是我第一次拍攝改編自真人實事的電影，我希望帶著大家從一位間諜的角度來看朝鮮半島之爭，幾十年來，我們一直把對方當成敵人，但大家究竟在爭甚麼，希望能透過《北風》這部電影，讓觀眾省思。」

在電影中飾演主角「黑金星」的影帝黃晸玟，精湛演技再度讓觀眾驚豔，他說:「導演用了許多特寫鏡頭拍攝我的臉部表情，身為一位間諜，在騙人時內心還是會有所衝突，而這些細微的內心矛盾也會反映在臉部表情上。」

對於飾演「真實的間諜」，韓國影帝黃晸玟做足了功課，不論是臉部表情、肢體語言或是講話口音，都必須是不同的演繹方式，他說:「我飾演的「朴皙映」與「黑金星」雖然是同一人，但必須有完全不同的詮釋，在南韓時，他是間諜黑金星，但到了北韓，他卻要變身為商人，說話的口音與肢體語言截然不同，這對我而言是很大的挑戰。」9月7日全台上映。

(中時 )

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