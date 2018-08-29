《延禧》魏瓔珞真實人生驚人！百年屍身不腐「笑容可掬」伴乾隆

《延禧》魏瓔珞原形孝儀純皇后真實人生也充滿傳奇，屍身竟百年不腐，被發現時還能看見可掬的微笑。(翻攝自《延禧攻略》微博)

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中時電子報

宮廷劇《延禧攻略》日前完結，自始至收播收視居高不下，其中女主角魏瓔珞更蔚為討論話題，儼然全民偶像，而事實上，魏瓔珞原形魏佳氏「孝儀純皇后」在現實中也堪稱傳奇，過世百年後墓室遭盜，被發現屍身竟未腐敗，死後仍常伴夫君乾隆皇左右。

陸媒《每日頭條》過去曾報導，魏瓔珞原形令妃魏佳氏乃漢族人，當年以宮女身分入宮，18歲被乾隆皇冊封為貴人，踏上身為嬪妃的一生，而她生下的15皇子最終繼承了皇位，即為嘉慶帝永琰，而令妃逝世後，被追封為孝儀純皇后並好好安葬。

孰料1928年有軍閥盜掘她的墳墓，此時據令妃下葬以153個年頭過去，當時的皇帝溥儀為了這起「東陵盜案」派大臣前往墓穴勘查，赫然發現穿著黃色龍袍的孝儀純皇后下葬超過百年屍身不腐，官員們更記載皇后遺體「面目可辨、笑容可掬」，讓人為之驚艷。

事後各方推測，孝儀純皇后之所以百年屍身不腐，可能跟她生前長年只吃蔬菜、水果、菇類有關，這些食物皆不利敗菌繁殖，且皇室食用可防疾病的藥物，長時間下來也能抑制敗菌，加之棺材選木上等、封閉又做得好，隔絕了空氣，因此讓皇后屍身得以保存，只不過墓室被開啟後，皇后遺體被搬出棺外接了空氣，沒多久就化為了白骨，如今只剩傳說。

(中時電子報)

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