明年起公司申請上市櫃 須先檢附勞資會議紀錄

2018年08月29日 12:51 中時 李宜秦

勞動部今宣佈與金融監督管理委員會達成共識，明年1月1日起要申請上市（櫃）的公司，須先將召開勞資會議的紀錄送至勞動部，取得勞動部的收訖函，才可向金管會申請上市（櫃）審查。

勞動部指出，《勞動基準法》修法後，外界對於企業是否確實舉辦勞資會議多抱持質疑態度，然而上市（櫃）公司更應負有社會責任，也須依法保障勞工權益，因此勞動部與金管會達成協議，明年1月1日起申請上市（櫃）的公司須先把勞資會議紀錄送交勞動部，取得收訖函後才能向金管會申請審查。

為了不影響公司依法申請上市（櫃），本次調整審查作法將分階段執行，今年9月到12月為宣導期，明年起正式實施，且會分4階段增加會議記錄次數。

明年1月到3月底，申請公司須檢附3個月內至少1次的勞資會議紀錄；明年4到6月底，須檢附6個月內至少2次的勞資會議紀錄；明年7到9月底，須檢附9個月內至少3次的勞資會議紀錄；明年10月起，須檢附12個月內至少4次的勞資會議紀錄。

勞動部說明，勞資會議紀錄須包括會議記錄本（含開會通知與出席簽到）及當屆勞資會議代表名冊（含備查函）。而根據勞資會議實施辦法，勞資會議至少須每3個月舉辦1次，必要時可召開臨時會議。

勞動部已請證交所與櫃買中心協助，向公開發行公司、興櫃公司、證券商等宣導更新的做法，並將於9月的上市（櫃）宣導活動中說明。相關勞資會議參考文件可至勞動部網站勞資會議專區(https://www.mol.gov.tw/topic/34467/)查詢下載。

(中時 )