打造無煙校園 林佳龍：2年內汰換鍋爐

2018年08月29日 12:53 中時 林欣儀

多管道改善台中市空汙問題，市府除針對工廠燃油鍋爐要求設備更新，在校園方面，也宣示2年內將全面汰換台中市各級學校鍋爐設備，初估總經費約需6千萬元，市長林佳龍29日上午特別視察惠文高中，了解無油煙的燃氣鍋爐設施，盼打造低碳無煙校園。

林佳龍在環保局長白智榮、教育局長彭富源等人陪同及惠文高中教師解說下，了解該校營養午餐廚房鍋爐設備更新情況，他強調，台中市針對空汙實施多項改善政策，有許多更是中市首創，補助工業鍋爐改燃氣就是其一，成效良好，現在要將校園也納入。

林佳龍指出，目前全台中市還有11所學校的廚房使用燃油鍋爐，預計1年內將逐步汰換為燃氣鍋爐，另有87所學校未裝設空汙防制設備、也將於2年內全面提升油煙設備，初估經費約需6千萬元，將使用空汙基金汰換，盼防治空汙成為全民運動。

白智榮表示，廚房在烹煮食物的過程中可能產生油煙，若使用燃油鍋爐會產生黑煙，更可能排放粒狀物、硫氧化物、氮氧化物等空氣汙染物，以惠文高中為例，裝設排煙系統與防治設備，可針對烹飪油煙進行收集與處理，降低空氣汙染物的排放，也減少油煙異味。

環保局強調，為落實空汙管制政策，今年也推出「三支箭」政策，包括燃油鍋爐不分大小全面汰換為燃氣鍋爐、補助推動綠色交通即針對餐飲業油煙汙染管制改善，校園油煙管制就是餐飲油煙管制的推進。

(中時 )