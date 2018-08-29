虛擬實境融入課程 高中生也能設計展場

光華高工學生設計虛擬實境的展場，並透過VR眼鏡一窺展場風貌。（林欣儀攝）

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為帶領學生投入行動學習領域，光華高工舉辦研習，藉由師生共學達到雙向式學習。（林欣儀攝）

透過虛擬實境也能規劃出一場完美的展覽！台中市光華高工推動翻轉教育，導入Google程式教育教學運用，並結合虛擬實境融入課程，學生們在2天研習後，就能自己設計虛擬資訊展、畫展，並藉由情境式互動體驗學習獲取更多知識。

坐在實習教室內，電機科三年級學生黃琦鈞與張樹津利用5、6種軟體為工具，規劃出一場「虛擬資訊展」，只要戴上VR眼鏡就能看到以各款手機影片製作的廣告看板，每個攤位還有專人解說，甚至不時會有其他參觀人與自己擦身而過，宛如身歷其境來到資訊展區。

室內設計科二年級的張家譯、張育菁因為喜愛電影《鋼鐵人》，利用科技創造出虛擬實境的「鋼鐵人世界」，內部擺設有鋼鐵人的相關裝備、精采影片等，搭配音效導覽，就像真的進入電影情節般。同科的李佳芸、李婕澐則以虛擬實境方式舉辦一場藝術家穆夏畫展，搭配舒適的色調，讓逛畫展也變得很輕鬆。

學生們說，虛擬實境現在正流行，勢必成為未來趨勢，在高中時期先學習相關軟體與程式設計等基礎，對未來有很大助益，甚至藉可還可達到跨科學習。

校方指出，6年前就開始投入行動學習領域，透過師生共學的研習方式，將新科技學習帶入各科領域中，教導學生善用新時代科技工具、面對未來的世界，課程內容也融入新科技做規劃，讓學生透過沉浸式體驗的方式達到雙向、互動學習，並從中學習解決問題的能力。

(中時 )

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