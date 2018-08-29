台中》盧秀燕團隊質疑招待選民涉賄選 中市府駁斥

2018年08月29日 13:04 中時 盧金足 、 劉宗龍

國民黨台中市長參選人盧秀燕團隊發言人吳皇昇（左）、蔣豐懋與國民黨文傳會副主委王鴻薇（右）29日舉行「全台首宗公然賄選事件？林佳龍這次別想逃！」記者會，指控林佳龍日前在梨山地區以餐會形式免費招待選民，已經涉及賄選，要求林佳龍公開該餐會明細與經費來源，並呼籲檢調主動偵辦此案，給選民一個交代。（劉宗龍攝）

國民黨29日質疑台中市長林佳龍日前在梨山以餐會招待選民涉期約賄選，台中市府新聞局長卓冠廷表示，該活動由民間自發主辦的後援會活動，當晚市長林佳龍與局處首長只是受邀參加。（盧金足攝）

國民黨文傳會29日在台北舉行記者會，質疑台中市長林佳龍日前在梨山以餐會招待選民涉期約賄選，要求林佳龍公開該造勢活動的餐會明細及經費來源，並立即對台中市民說明交代。對此，台中市府新聞局長卓冠廷表示，又是一個烏龍爆料，該活動為後援會活動，與會者均為後援會成員，絕非一般民眾，更無對價關係，呼籲盧團隊不要一再烏龍爆料，打烏賊戰非選舉與市民之福。

國民黨文傳會副主委王鴻薇、盧秀燕團隊發言人吳皇昇、蔣豐懋等人指出，林佳龍日前在梨山地區以餐會形式免費招待選民，人事時地物的相關事證都被爆料呈現，對價關係構成涉嫌賄選要件，呼籲檢調主動偵辦此案，還給台中市乾淨選風。

吳皇昇強調，林佳龍競選團隊曾於2005年被檢調起訴違反《選罷法》規定，當時林佳龍逃過一劫，其競選幹部和人員被分別判處緩刑、有期徒刑，以及褫奪公權等，當時法院認定的犯罪事實就是林佳龍團隊以「舉辦餐會」、「每桌免費招待」、「選舉造勢場合現場拉抬聲勢，高喊當選口號」等幾項要素，法院判決違反公職人員選舉罷免法。

針對盧陣營指控，卓冠廷表示，林佳龍7月20日至21日率隊至梨山進行「和平專案」，為市政公開行程，20日晚間的和平區餐會，由民間後援會自辦，參加成員都是後援會成員，所有在餐會的人，都有名冊跟簽名，甚至後援會在現場也明確表示，非後援會民眾不要進入會場，席開20多桌，「當晚市長與局處首長為受邀參加」。

卓冠廷說，林佳龍上任後首創「和平專案」，每年到梨山、和平地區，視察了解地方需求，7月20日至21日為市長第7次前往和平視察，為市政公開行程，包括進行和平區政座談會、視察松鶴部落等市府行程。

對國民黨文傳會所指稱的餐會，卓冠廷說，當天是7月20日晚間，由民間自發主辦的後援會活動，參加成員都是後援會成員，並簽名造冊，屬「特定對象」參加，甚至後援會在現場也明確表示，非後援會民眾不能進入會場，並無所謂招待選民的情形，呼籲盧秀燕競選團隊不要因選情告急，一再用烏龍爆料跟抹黑的手法來打選戰，並非市民之福。

(中時 )