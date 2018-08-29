世大運床組特價1999元！再生家具特賣會9／2登場

2018年08月29日 13:15 中時 張立勳

一年一度的「再生家具開學季特賣會」9月2日上午9時至下午5時，在內湖再生家具展示場登場。台北市長柯文哲將親自主持拍賣，限量早鳥優惠專區，包含書櫃、置物櫃、腳踏車、桌邊椅等100件，民眾通通可以用399元直接選購，不需競標，有興趣的民眾手腳要快，以免向隅。

環保局表示，這次開學季特賣會特別回收去年世大運選手村的木床架，經師傅巧手技藝修復後，改製成實木床架，在「世大運床組專區」以低於市價3折回饋價順勢登場，通通1999元，限量50件，若有需求的民眾不要錯過，此外，購物滿額將贈送限量好禮，有杯墊、手機架、樟木筆筒等，環保又實用的創意手工藝品。

另外，拍賣還推出多件年代古老珍貴家具，如唐山師傅跨海前來打造的衣櫥、雞翅木書櫃、檜木衣櫥等珍藏版家具，供愛好的民眾收藏，還有高達上千件各式再生家具及腳踏車，以低於市價3折回饋市民，供現場民眾競價選購活動。

環保局說，當天有書架、手機架的DIY手工藝教學課程，採現場報名，限量20名，欲報名體驗的市民朋友們，名額有限，要搶要快，現場也設置各項資源回收宣導攤位，如限量來店禮、限量發送再生土、土壤改良劑、資源回收廢電池兌換宣導品及二手物義賣攤位等。

環保局指出，選購活動當日的早鳥優惠專區的物品，須憑學生證等相關證明學生身分文件，再生腳踏車專區需憑政府核發低收入戶卡之證明文件才能選購。環保局提醒，內湖再生家具展示場2樓原訂8月31日的例行拍賣活動取消，改與9月2日「再生家具開學季特賣會」合併舉辦，另於9月8日在萬華再生家具展示場辦理第2場「再生家具開學季特賣會」，歡迎市民朋友踴躍前往參觀選購。

(中時 )