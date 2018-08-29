批Uber承諾空泛 8萬小黃嗆上街

2018年08月29日 13:15 中時 陳祐誠

美國在台協會昨（28）日舉辦「智慧城市－未來交通的新趨勢」專題論壇，邀請Uber全球首席營運長Barney Harford擔任演講貴賓，Harford強調，Uber不是要與合法計程車競爭，而是想創造更多機會。台灣計程車產業發展聯盟則反嗆Uber，不要再用空泛承諾美化行為，近期將有具體行動捍衛生計。

計程車產業發展聯盟指出，Uber以以合法掩護非法，將黑手伸入計程車市場，導致台灣近半個月已連續5名運將因難以維持生計，被逼得自殺或勞累致死。根據歐盟最高法院去年12月判決，經檢視Uber經營模式後，認定它就是一家計程車服務商，並非純資訊及共享經濟平台，必須回歸運輸業法規管理。

計程車產業發展聯盟發出3點聲明，第一，Uber破壞運輸業公共利益，造成合法司機自殺潮：在台灣，所有合法運輸業都必須申請執照，接受政府管理，承擔運輸業責任，這原是所有利用公路運輸營業獲利的運輸業所必須共同遵守的義務，公路是全體納稅人出錢興建的有限公共財，若有人可以利用公路運輸營業獲利，卻完全不受運輸業法規管理，那就會造成災難。美國紐約發生司機自殺潮後，紐約市政府已下令停止Uber等叫車平台新增車輛，並保障司機最低收入制度，以免政策殺人情況蔓延，美國政府出手了，請問台灣政府何時才要跟進？

第二，Uber用租賃業經營客運業，犧牲乘客安全：近期中國滴滴車司機連續2起強姦殺人案件，英國倫敦Uber平均每11天就發生1件性侵或性騷擾案件，美國也統計4年內有103起Uber司機性侵或性虐待乘客案件，其實都是因為放寬客運業司機資格及管理機制造成的惡果。台灣法規對於租賃車及計程車的管理強度完全不同，計程車客運業為保障乘客安全，限定車輛顏色（統一黃色）及使用特種車牌（紅色車牌）以利識別查緝，並且對司機資格增加「執業登記證」制度，由警政機關直接管理查核計程車司機的前科素行；租賃車則沒有規範，造成乘客安全漏洞。

第三，Uber故意不遵守台灣法規制度，藐視台灣：政府已經開放多元化計程車制度讓Uber可以完全合法營運，但Uber為了規避相關運輸業責任，執意用租賃車違法經營計程車載客業務，導致營業車輛無限制增加，違法營業遭裁罰已高達25億罰款，還有稅款均不願意繳納，還花大錢砸廣告企圖擴大營業，挑釁及藐視台灣法律公權力的程度，在全世界都是前所未聞。

計程車產業聯盟表示，政府應該嚴格取締Uber違規事實，要求對台灣民眾負起企業責任，否則聯盟將結合8萬運將，近期上街向政府和Uber討公道。

(中時 )