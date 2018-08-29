林瑞陽身價1500億 遭傳公開緊牽正妹「太親密了吧」

林瑞陽與張庭結婚8年，今被熱傳緊牽正妹。（圖／取自張庭、新浪娛樂微博）

友善列印
中時電子報
陸媒報導林瑞陽緋聞。（圖／取自新浪娛樂微博）
女子在微博曾曬出兩人合影。（圖／取自新浪微博）
該女為林瑞陽夫妻保養品牌旗下員工。（圖／取自新浪微博）
網友評論。（圖／取自新浪娛樂微博）

當年「台灣一線小生」林瑞陽8年前與張庭結婚後，便將工作重心移往大陸，近年來靠著保養品牌與房地產，外傳身價高達1500億台幣。今(29日)陸媒傳出多張他在活動上公開緊牽正妹照片，引來外界議論，有人認為應該避嫌，「這有點親密吧」，但也有人挖出該女身分只是公司員工，雙方只是正常互動，林瑞陽方面暫未回應。

林瑞陽、張庭2010年完婚，育有一子一女，曾有報導指出，兩人早在2008年便定居上海，住進一所宛如皇宮的豪宅，有空中花園與BBQ場地，夫妻倆感情之好也外界羨慕，3年前兩人合體上遊戲節目《為她而戰》，張庭還曾爆料被老公寵上天，「就連上廁所都是背著我去」。

今據《新浪娛樂》報導，網上最近熱傳多張林瑞陽出席活動公開緊牽身邊正妹的照片，兩人有說有笑，互動親密，更有網友起底該女微博，發現該正妹正是林瑞陽與張庭所創保養品牌旗下員工，而該女微博有多張與林瑞陽合影，上月底她更發文寫下：「如果你遇到一個不顧一切為你付出的人，那個人你一定要好好去愛和珍惜」，網友則說：「看不懂了」、「光明正大應該不是不正常關係」。

(中時電子報)

《延禧》魏瓔珞真實人生驚人！百… 許瑋甯不服輸拉筋 一抬腿纖細下…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。