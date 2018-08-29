林瑞陽身價1500億 遭傳公開緊牽正妹「太親密了吧」

2018年08月29日 13:21 中時電子報 蔡曉婷

陸媒報導林瑞陽緋聞。（圖／取自新浪娛樂微博）

女子在微博曾曬出兩人合影。（圖／取自新浪微博）

該女為林瑞陽夫妻保養品牌旗下員工。（圖／取自新浪微博）

網友評論。（圖／取自新浪娛樂微博）

當年「台灣一線小生」林瑞陽8年前與張庭結婚後，便將工作重心移往大陸，近年來靠著保養品牌與房地產，外傳身價高達1500億台幣。今(29日)陸媒傳出多張他在活動上公開緊牽正妹照片，引來外界議論，有人認為應該避嫌，「這有點親密吧」，但也有人挖出該女身分只是公司員工，雙方只是正常互動，林瑞陽方面暫未回應。

林瑞陽、張庭2010年完婚，育有一子一女，曾有報導指出，兩人早在2008年便定居上海，住進一所宛如皇宮的豪宅，有空中花園與BBQ場地，夫妻倆感情之好也外界羨慕，3年前兩人合體上遊戲節目《為她而戰》，張庭還曾爆料被老公寵上天，「就連上廁所都是背著我去」。

今據《新浪娛樂》報導，網上最近熱傳多張林瑞陽出席活動公開緊牽身邊正妹的照片，兩人有說有笑，互動親密，更有網友起底該女微博，發現該正妹正是林瑞陽與張庭所創保養品牌旗下員工，而該女微博有多張與林瑞陽合影，上月底她更發文寫下：「如果你遇到一個不顧一切為你付出的人，那個人你一定要好好去愛和珍惜」，網友則說：「看不懂了」、「光明正大應該不是不正常關係」。

(中時電子報)