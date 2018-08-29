張景森稱泰國客觀光收入百億 學者、業者打臉

2018年08月29日 13:32 中時 王思慧

我國續辦泰國免簽，泰國簽證自10月起卻要加收新台幣470元，行政院政務委員張景森強調免簽政策能讓台灣觀光收入淨增百億，甚至說不去泰國旅行的人會留下來國旅。但此說法被學者和旅遊業者打臉，泰國人去年來台僅29萬人次，其中更有許多是來打工；若國內觀光競爭力未提升，民眾也不一定因泰簽變貴就轉為國旅。

世新大學觀光學系副教授陳墀吉表示，不了解政委計算的基礎是什麼，泰國人去年來台不到30萬人，這百億收入從何而來？若把泰籍勞工在台灣賺的錢算進去，「說不定有百億元」。更不用說觀光局為了讓來台千萬人次數字好看，也把外籍勞工、商務客也算進去，根本不清楚真正觀光的人次有多少。

陳墀吉認為，觀光局統計來台旅客計算方式要有所區隔，如此才能知道哪一國真正衰退、增加，政府、業界才有方法應對，否則只是空有數字。

旅行商業同業公會全國聯合會理事長蕭博仁批評，泰國來台觀光旅客平均1人1天消費不到1千元，只要台灣人辦一次泰國簽證費就打平，「我們的錢都給泰國賺走」。他強調兩國必須要互惠，如今只有台灣單方面給免簽，泰國不但沒感謝，還要加錢，外交部應該要極力爭取泰國給予免簽。

至於張景森說民眾不去泰國轉為國旅，蕭博仁說，這想法只是張的個人猜測，若按照他的講法，就是希望國人盡量不要出國，把出國費用留在台灣消費，但民眾不去泰國，還有其他國家可以去。

(中時 )