彰化》魏明谷登記參選 民進黨展現大團結氣勢

彰化縣長魏明谷29日前往彰化縣選委會完成參選縣長登記，民進黨中央選對會召集人林錫耀、綠營彰化立委和各鄉鎮市首長、議員參選人全到齊，高呼凍選，展現大團結的氣勢。（吳敏菁攝）

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彰化縣長魏明谷29日前往彰化縣選委會完成參選縣長登記。（吳敏菁攝）

彰化縣長魏明谷29日前往彰化縣選委會完成參選縣長登記，民進黨中央選對會召集人林錫耀、綠營彰化立委和各鄉鎮市首長、議員參選人全到齊，高呼凍選，展現大團結的氣勢。

林錫耀表示，這場選戰意義是推前瞻和反前瞻之爭，魏明谷4年來認真打拚，每天工作16、7小時，為彰化爭取很多重大建設，彰化要打造風光大縣，只有魏明谷能挑起重責大任。彰化縣黨部主委邱建富說，魏明谷為彰化爭取1200億元建設經費，是前所未有之多，引領齊呼凍蒜。

魏明谷表示，4年前擔任縣長與縣府團隊戰戰兢兢、要將彰化縣打造風光大縣、勾勒幸福彰化的願景，這次選舉是讓鄉親幸福的選擇。

魏明谷強調，未來4年是彰化蛻變、崛起的關鍵，落實打下的百年基礎；彰化綠能領航領先各縣市，配合中央把海上的風、陸上的陽光變成電，創造全民財富和年青人就業，綠能開發已賺到第一、第二、第三桶金，未來稅源會源源不絕繳到縣庫。首先就用在照顧兒童，創造全國綠能午餐，學校全面聘請保全，建置電子圍籬，疼子333和中央托育補助無縫接軌。

魏明谷說，照顧老人也創造全國最好369敬老禮金，全口假牙免費；投入教育建設，3年多來花43億元改建教室；交通建設，提出「三橫三縱三鐵三橋」完整擘劃，同時，臺中捷運要拉到彰化延伸到和美、鹿港，啟動彰化市鐵路高架化，田中臺鐵支線連結田中高鐵彰化站，年底選舉要打破魔咒，縣長連任、議員過半，五合一全壘打。

(中時 )

彰化縣長魏明谷29日前往彰化縣選委會完成參選縣長登記，民進黨中央選對會召集人林錫耀、綠營彰化立委和各鄉鎮市首長、議員參選人全到齊，高呼凍選，展現大團結的氣勢。（吳敏菁攝）
彰化縣長魏明谷29日在支持者擁簇下，前往彰化縣選委會完成參選縣長登記。（吳敏菁攝）
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