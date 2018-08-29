宅家裡賺大錢 輟學生不出去工作年收400萬

2018年08月29日 13:27 中時電子報 陳舒秦

想賺錢一定要念書嗎？澳洲一名年輕人在19歲時念大一時輟學後，每天不出門待在房內，不需外出工作每年就能賺進17萬澳元（約台幣400萬元）。

來自雪梨西部塞夫頓（Sefton）的安迪．梅（Andy Mai）是越南難民之子，從8歲起對賺錢著迷，當時他的父母離異，他看著自己母親靠著低收入獨立扶養三個孩子。

在他10歲那年，他開始打電動，但他沒有就此沉迷升級他的角色，而是對購買和銷售虛擬物品更感興趣。他說自己著迷於在遊戲比賽中賺錢，讓他第一次嘗試協商、套利、和買低賣高。

高中畢業後，他至大學研讀精算研究學位，在大一即將結束那年，他透過「直運」（Drop Shopping）賺取了龐大資金。這種電子商務模式，網路商店實際上不需要持有商品庫存，而是當收到客戶訂單時，將客戶訂單或發貨訊息，直接發送給製造商或批發商，而後再直接出貨發送給客戶。這只需要很少的前期資本，年輕的他給自己設定了一個目標，如果他能夠透過直運，每天賺取500澳元（約台幣1萬1千元）的收入，他就會選擇輟學並繼續專研。而在學期開始前的一周，他達成了這個目標。

於是目前網路商店以20%的利潤率創造了每年35萬澳元（約台幣787萬）銷售額，每年更有7萬澳元（約台幣157萬）的收入。並透過指導他人賺入10萬澳元（約台幣225萬），和大家分享賺錢的成功之道。

(中時電子報)