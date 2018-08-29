用「乃哥罵唐從聖」抒發職場霸凌 科技男挨告獲判無罪

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在科技公司上班的朱姓男子，覺得被職場霸凌，上臉書貼文，指以前被陳姓同事飆過國罵，陳認為貼文不實提告，檢方依加重誹謗罪起訴朱。全案經台北地方法院審理後，朱表示臉書上討論的是職場霸凌心得，他是看了徐乃麟罵唐從聖事件有感而發。法官認為朱PO文屬合理評論，判他無罪。本案可上訴。

去年10月2日中午在公司，連線到臉書及LINE群組留言，指陳姓同事打電話對他飆國罵，還連番問候他的母親，「徐乃麟飆『你他媽的X』5個字，陳飆4個字，只差1個字」，陳看了後認為內容不實，因此提告。檢方偵查後起訴朱男，

朱在北院審理時否認誹謗，辯稱「我只是在評論時事、徐乃麟飆罵唐從聖的事件，有感而發在臉書發表言論，我陳述的都是事實」。朱還說，陳因工作關係打電話罵他，極度憤怒，因為職場霸凌現象非常嚴重，他是職場霸凌的受害者。

法官調查，朱在臉書討論時，先PO「徐乃麟罵唐從聖」的新聞畫面，指「最近徐乃麟對唐從聖飆國罵鬧得沸沸揚揚，反映出職場霸凌的嚴重性」，還自稱有情緒管理問題，曾與同事因換座位爆衝突，後來和解，因此朱是對職場霸凌表達意見，出發點是檢討自己，並敘及1年前的職場生活經驗，不是以妨害名譽為主要目的，判他無罪。

(中時 )

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